Reorganisation: Coop führt Direktion Digital und Customer ein

Coop fusioniert die Bereiche Marketing und Digital Services mit der Informatik. Zusammen werden die Sparten neu als Direktion unter dem Namen Digital und Customer geführt, wie der Detailhandelsriese am Montag mitteilte.



Mit der Zusammenführung der Bereiche soll «der Entwicklung in der Digitalisierung hin zu agilen und interdisziplinären Teams Rechnung getragen» werden. Coop wolle dadurch gezielter und schneller auf sich wandelnde Kundenbedürfnisse eingehen, neue Trends früher aufnehmen und Projekte effizienter realisieren, heisst es.



Die Leitung der neu zusammengesetzten Direktion übernimmt den Angaben zufolge Thomas Schwetje, der bisher bereits den Bereich Marketing und Digital Services geführt hat. Er tritt seine neue Funktion per 1. Januar an und wird damit auch Mitglied der Coop-Geschäftsleitung.



Die beiden Bereiche Marketing und Digital Services bildeten laut einem Sprecher bis anhin einen Organisationsbereich innerhalb der Direktion Marketing und Beschaffung. Der bisherige Chef der Direktion Informatik, Reto Conrad, verlasse Coop «in positivem Einvernehmen».



Weitere Schlüsselpositionen würden nach Möglichkeit intern besetzt, so die Mitteilung weiter. Ein Stellenabbau sei im Zusammenhang mit der geplanten Veränderung nicht vorgesehen. (awp/sda/wid)