Dreifive: Coop Hello Family Club neu auf Instagram

Seit 2017 betreue Dreifive den Hello Family Club im Bereich Social Media und habe die Marke bereits bei der Etablierung der Facebook-Präsenz unterstützt. Das Ergebnis der Zusammenarbeit wurde 2019 mit dem «Best of Content Marketing Award» im Bereich Social Media prämiert (persoenlich.com berichtete). Für 2020 hätten sich beide Partner ein neues Ziel gesetzt: Die Positionierung vom Hello Family Club als Familienplattform weiter zu stärken und insbesondere die Reichweite bei werdenden und jungen Eltern auszubauen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Strategie: Die Markenwelt auf einem eigenen Hello-Family-Club-Instagram-Account für diese Zielgruppe erlebbar zu machen und mittels emotionalem Storytelling die User direkt anzusprechen, heisst es weiter. Dreifive hat für den neuen Auftritt die Social-Media-Strategie sowie die Bildsprache mit Wiedererkennungswert erarbeitet. Mit einem breiten und inspirierenden Content-Mix sowie zielgruppen-spezifischem und relevantem Content (Familientipps, DIY-Anleitungen, aktivierender Content, performance-optimierte Formate für Social Media Ads) soll der Channel nicht nur Spass machen, sondern den Usern auch einen Mehrwert bieten.

Zum Launch hat Dreifive eine umfangreiche Kampagne inklusive Kooperation mit Schweizer Influencern wie @house.of.huber, @eli_simic und @fabiozerzuben konzipiert, die crossmedial beworben wird. Die Umsetzung der Influencer-Kooperation erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Influencer-Agentur Picstars. Bis 1. März 2020 haben User Zeit, ihre schönsten Familienmomente mit #hellofamilymoments zu teilen und an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Die Umsetzung der Influencer Kooperation erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Influencer-Agentur Picstars.

Verantwortlich bei Coop: Jeanine Jost (Projektleiterin Marketing Hello Family Club), Alain Comment (Head Marketing Supercard and Customer Clubs at Coop); verantwortlich bei Dreifive: Claudia Dörr (Stv. Head of Social Media), Marleen Albert (Head of Social Media), Montserrat Urbiola (Art Director), Sandro Kohler (Art Director Motion & Picture); verantwortlich bei Picstars: Melina Kiefer und Larissa Kaiser (Campaign Management). (pd/cbe)