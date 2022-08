In der neuen Sammelpromotion von Coop dreht sich alles um das Thema «Bäume» und die kuschelweichen Baumfiguren Lola, Pino und Ruby. Valencia Kommunikation hat die «Baumfreunde» mit einer bunten Kampagne kommunikativ unterstützt.

So bunt wie die Blätter im Herbst präsentiert sich auch die neue Kampagne für die Coop Sammelpromotion «Baumfreunde», die von August bis Oktober in allen Coop Verkaufsstellen läuft. Sie setzt vor allem die drei Plüschfiguren – Lola, den Apfelbaum, Pino, die Tanne, und Ruby, die Rotbuche, als lustige Freunde in Szene. Die kuschelweichen Stofffiguren sind nur drei von insgesamt sieben Sammelobjekten. Ein Kinderschirm, zwei emaillierte Tassen sowie eine Edelstahl-Trinkflasche ergänzen den Sammelspass.

Die Schwiizergoofe unterstützen die Sammelpromotion mit einem eigens für die Baumfreunde kreierten Song. Der lüpfige Track dient als Soundtrack des TV-Spots und ist auch auf dem neusten Album des beliebten Chors zu finden.

Zu den crossmedialen Werbemassnahmen, die Valencia Kommunikation für Coop umsetzen durfte, zählen nebst TV- Spots eine klassische Print-Kampagne für OOH und Anzeigenwerbung, POS sowie Instore-Radiospots, Direct Mailings und die Microsite, welche zusammen mit der Tochteragentur nueva realisiert worden ist.

Für Social Media hat die Agentur eine Bewegtbildkampagne konzipiert und umgesetzt. Diese beinhaltet ein 360-Grad- Video, verschiedene Kurzvideos für TikTok, Instagram und Facebook sowie die Dokumentation einer Flashmob-Aktion zum Launch.

Die Promotion «Baumfreunde» läuft vom 19. August bis 2. Oktober 2022 bei Coop und verschiedenen Partnerformaten. (pd/mj)