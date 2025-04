Publiziert am 11.04.2025

Die Schweizer Detailhändlerin Coop nutzt seit Anfang 2025 die Adconsole des Digital-Advertising-Spezialisten Audienzz für die Verwaltung aller Werbebuchungen. Das Tool wurde speziell für die Anforderungen im Retail-Media-Bereich angepasst, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die für Coop konzipierte Lösung vereint die Verwaltung sämtlicher Werbeflächen in den Bereichen Print, Digital und Point-of-Sale (POS) in einem System. Dadurch kann der Detailhändler alle Werbebuchungen über eine einzige Plattform abwickeln. Zu den verwalteten Medien gehören unter anderem die Coopzeitung, die Website Coop.ch sowie diverse Werbemittel in den über 2400 Verkaufsstellen.

Die Adconsole unterstützt den gesamten Prozess von der Offerte über die Buchung und Produktion bis zur Auslieferung und Verrechnung. Für Coop wurde die Plattform um ein zusätzliches Modul für POS-Werbeflächen erweitert.

«Mit der Adconsole optimieren wir unsere internen Abläufe und bieten unseren Kundinnen und Kunden gleichzeitig eine unkomplizierte Abwicklung bei der Erstellung und Anlieferung ihrer Werbemittel», wird Markus Graber, Leiter Retail Media bei Coop, in der Medienmitteilung zitiert.

Simon Jordi, Head Audienzz Software, betont das Potenzial der Lösung auch über die Medienbranche hinaus: «Wir sind überzeugt, dass auch weitere Retailer zur effizienteren Steuerung ihres Werbeangebots zukünftig von der adconsole profitieren können.» (pd/cbe)