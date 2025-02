Publiziert am 12.02.2025

Die Umsetzung übernahmen die Agenturen Kreisvier Communications AG für Konzept und Design sowie Yoo AG für die technische Implementierung. Der neue Auftritt vereine ein eigenständiges Design mit neuen Dienstleistungen zu einem Gesamtauftritt, schreibt Kreisvier in einer Medienmitteilung. Dabei orientierte sich die Agentur an der Mission der Marke: «Für das Schnelle und Frische».





Zu den neuen Funktionen gehört eine interaktive Karte, die Öffnungszeiten und Verfügbarkeit der 324 Standorte in der Schweiz und Liechtenstein in Echtzeit anzeigt. Die Plattform bietet zudem Informationen für Geschäftskunden, Stellensuchende und potenzielle Franchise-Partner.Den Auftrag erhielt Kreisvier Communications im September 2023 nach einer Ausschreibung. Das Unternehmen entwickelte anschliessend gemeinsam mit der Digitalagentur YOO das neue Konzept.Coop Pronto betreibt 324 Convenience-Shops in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Geschäfte sind auf schnelle Einkäufe ausgerichtet. (pd/nil)