Trivarga: Corinne Suter wirbt für Sportgetränke

Trivarga, die Schweizer Vertriebspartnerin für Getränkemarken, verkündet die neue Partnerschaft von Corinne Suter mit Vitamin Well vor dem ersten Abfahrtsrennen der Ski-Weltcup-Saison 2022/23. Für die neue Markenbotschafterin beginnt nicht nur die Saison, sondern gleichzeitig auch die Zusammenarbeit mit Vitamin Well.

«Dank unserer langjährigen Erfahrung, Ausdauer und Leidenschaft haben wir es geschafft, Vitamin Well in weniger als fünf Jahren als Nummer 1 im Schweizer Vitamingetränkemarkt zu etablieren. Dieselben Werte definieren auch unsere neue Markenbotschafterin Corinne Suter. Als Olympiasiegerin und Weltmeisterin wächst sie seit Jahren über sich hinaus und läuft ihren Konkurrentinnen den Rang ab. Corinnes Hingabe zum Skisport, ihre ambitionierte, ehrgeizige und bodenständige Art zeichnen sie aus und machen sie zum perfekten Fit für Vitamin Well Switzerland. Wir könnten stolzer nicht sein und sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit Corinne Suter rasant weiterwachsen werden», sagt Alessandra Thüring, Marketing Manager Vitamin Well Switzerland, laut einer Mitteilung.

Fokus aufs Skifahren

Bereits als Vierjährige machte Corinne Suter ihre ersten Skiversuche und fuhr sich dank gezielter Förderung und ihrem Talent sowohl an die Schweizer als auch internationale Spitze – zuletzt als Abfahrtsweltmeisterin 2021 und Olympiasiegerin Abfahrt 2022. Die mit vielen Medaillen ausgezeichnete Sportlerin, die sich selber als ehrgeizig, zielstrebig und offen bezeichnet, ist aktuell Mitglied der Nationalmannschaft und bestreitet den Ski-Weltcup in den Disziplinen Abfahrt und Super-G sowie sporadisch im Riesenslalom.

Fokus bei der Erfrischung

Die auch sonst äusserst sportliche 28-Jährige vertreibt sich ihre Freizeit mit Reiten und Leichtathletik oder auf dem Rennvelo. So vielseitig Corinne Suter ist – sie erlangte neben dem Skifahren an der Hotelfachschule erfolgreich den kaufmännischen Abschluss –, so vielseitig sei auch das Sortiment von Vitamin Well, wie es in der Mitteilung heisst. Das Sortiment besteht aus derzeit zehn verschiedenen Flavours, die mit unterschiedlichen Vitaminen und Mineralien angereichert sind.

«Für mich als Spitzensportlerin ist eine gesunde Hydration entscheidend. Deshalb liebe ich es, Vitamin Well vor oder nach dem Training zu trinken: Die Getränke sind der ideale Durstlöscher, reich an Mineralien und verschiedenen Vitaminen und es wird dank der vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen nie langweilig», so Corinne Suter.

Neben Corinne Suter wirbt auch die Tennisspielerin und Olympiasiegerin Belinda Bencic – seit Anfang 2022 Markenbotschafterin für Vitamin Well – für die gesündere Alternative zu Süssgetränken. (pd/mj)