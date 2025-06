Albi Matter: Country-Festival neu im Hallenstadion

Publiziert am 18.06.2025

Albi Matter mag es ganz gross: im nächsten Jahr – nämlich am 28. und 29. März – findet sein legendäres Countryfestival erstmals im Hallenstadion statt. Dies ist eine Zäsur: seit 1986 führte der Schweizer Country-Papst und Enventmanager sein Internationales Country Music Festival im Schützenhaus Albisgüetli durch.

Unter Matters Ägide entwickelte sich dieses zu einem der profiliertesten und längst dauernden Countryfestial der Welt. Matter selbst war langjähriger Manager der Musiklegende Jeff Turner sowie des Country-Musikers und Rechtsanwaltes Florian Fox, der vor wenigen Wochen den Prix Walo in der Kategorie Country gewann.

Auf der Johnny-Cash-Bühne

Wie das Tagblatt der Stadt Zürich in der aktuellen Ausgabe berichtet, sei es zu Unstimmigkeiten zwischen den neuen Albisgüetli-Pächtern und Matter gekommen. Deswegen habe man sich entschieden, getrennte Wege zu gehen, so Matter gegenüber der Zeitung. So wird aus dem Internationalen Country Festival neu Albi’s Country Festival. Pikanterweise feiert im nächsten Jahr auch Matters Agentur Show und Music AG ihr 40-jähriges Jubiläum.

Mit dem Hallenstadion schliessen sich nun die Kreise: 1980 fand dort das erste Countryfestival der Schweiz statt. Mitorganisiert wurde dieses von der Agentur Good News mit André Béchir. Zudem trat auch Countrylegende Johnny Cash einige Mal im legendären Örliker Musiktempel auf. So schliessen sich die Kreise, so Albi Matter gegenüber persoenlich.com. (ma)