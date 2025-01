Sponsoring Schweiz: Daniel E. Gundelfinger verstorben

Publiziert am 07.01.2025

Der Gründungspräsident Sponsoring Schweiz Daniel E. Gundelfinger, ist am 3. Januar 2025 nach kurzer Krankheit verstorben, wie der Verband am Dienstag mitteilt.

Als damaliger Direktor von Swiss Tennis rief Gundelfinger 1992 mit einigen Sponsoring-Verantwortlichen die IG Sponsoring ins Leben. Zuerst als lose Interessensgemeinschaft hat die Organisation sich der Vernetzung und Stärkung des Sponsorings als Marketinginstrument angenommen und regelmässige Treffen veranstaltet.

Als Anfang der 2000-er Jahre der Ruf nach wissenschaftlicher Überprüfung der Ergebnisse von Sponsoring laut wurde, initiierte Gundelfinger die Umwandlung der IG in einen strukturierten Verein, der am 19. Oktober 2005 gegründet wurde. Als dessen erster Präsident lenkte er bis 2017 dessen Geschicke und konnte neben der Herausgabe von zwei Studien zur Wirkung des Sponsorings auch wichtige Anliegen für die Branche (z.B. Massnahmen gegen Ambush-Marketing bei Events oder MWST-Fragen rund um das Sponsoring) mit der Stimme des Vereins vertreten. Später wurde der Verein in den heute über 155 Mitglieder zählenden Verband umgewandelt. (pd/spo)