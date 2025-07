Go 2 Flow: Daniel Hofmann wird Chief Sales Officer

Publiziert am 17.07.2025

Die Luzerner E-Commerce-Agentur Go 2 Flow AG hat ihre Geschäftsleitung erweitert. Daniel Hofmann übernahm im Mai 2025 die Position des Chief Sales Officer (CSO).

Der 40-jährige Hofmann ist bereits seit Januar 2025 im Unternehmen tätig und verantwortet neben Vertrieb und Kundenberatung auch die strategische Entwicklung von Kundenprojekten. Zuvor war er sieben Jahre lang Geschäftsführer der Digitalagentur Tree Stones, die in die Go 2 Flow AG integriert wurde.

«Es freut mich ausserordentlich, dass wir Daniel in unserem Führungsteam haben», wird CEO Olivier Gachnang, in einer Mitteilung zitiert. «Mit seiner langjährigen Erfahrung als Unternehmer und Berater bringt er genau die Mischung aus strategischer Weitsicht, operativer Klarheit und Innovationskraft mit, von der vor allem unsere Kunden profitieren.»

Hofmann selbst betont seinen lösungsorientierten Ansatz: «Ich habe in den letzten Jahren unzählige E-Commerce-Projekte begleitet – von der Konzeption bis zur Skalierung. Lösungen müssen zum Geschäftsmodell passen, nicht umgekehrt. Ich denke nicht in Produkten oder Tools, sondern in Wirkung.»

Go 2 Flow mit Standorten in Luzern und München beschäftigt über 25 Mitarbeitende und realisiert E-Commerce-Projekte für D2C-, B2B- und B2C-Brands. Das Leistungsspektrum umfasst Webentwicklung, Performance-Marketing und strategische Gesamtbegleitung.

Die erweiterte Geschäftsleitung besteht aus CEO Olivier Gachnang, CTO Maximilian Kern, COO Alexander Fettig und neu CSO Daniel Hofmann. (pd/cbe)