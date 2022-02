Der bisherige Leiter Kultur und Entertainment bei der Südostschweiz, Simon Lechmann, wechselt als Co-Redaktionsleiter zur Podcastschmiede. In der Winterthurer Podcast-Agentur läuft die Produktion auf Hochtouren, heisst es in einer Mitteilung. Zu bestehenden Podcasts wie «Chrut und Rüebli» von der Migros seien im letzten Jahr zahlreiche neue hinzu gekommen, zuletzt «USZ direkt» vom Zürcher Universitätsspital. Der Corporate Podcast erreichte laut eigenen Angaben die Apple-Podcast-Charts, ebenso «Schlüsselstellen» von Bächli Bergsport.

Mit Lechmann werde das Team der Podcastschmiede erweitert. «Audio on Demand ist das Medium der Stunde», wird der langjährige Radiomoderator in der Mitteilung zitiert. Das Medium schaffe intensive Erlebnisse: «Ich brauche nur meine Vorstellungskraft, kann alle äusseren Einflüsse abschalten und mich voll und ganz auf den Inhalt konzentrieren. Die Bilder, die dazu im Kopf entstehen, sind immer sehr persönlich. Darum ist dieses Hörerlebnis so einzigartig.»

Lechmann übernimmt die Co-Redaktionsleitung der Podcastschmiede zusammen mit der stellvertretenden Geschäftsführerin Cheyenne Mackay. «Es freut mich enorm, dass Simon sein Talent fürs Geschichtenerzählen bei uns einbringt», so Mackay. «Er hat aussergewöhnliche Ideen für Podcast-Formate und weiss sie auch umzusetzen.»

Neue Marketing-Formel entdecken

«Wer einen erstklassigen Podcast produzieren lässt, will auch sicher sein, dass dieser gehört wird», schreibt die Agentur weiter. Deshalb legt die Podcastschmiede den Fokus auf die Vermarktung der Produktionen und holt Marketingspezialistin Daniela Thielecke an Bord. Diese bringt ihre fast 17-jährige Erfahrung aus dem Radiomarketing mit, die sie zuletzt in digitalen Start-ups einsetzte.

«Daniela ist sehr kompetent und kreativ», sagt Geschäftsführer Nico Leuenberger. «Noch hat in der Schweiz niemand die Podcast-Vermarktung perfektioniert. Mit Daniela werden wir alles ausprobieren und die geheime Formel entdecken.» (pd/cbe)