Dentsu: Das algorithmische Zeitalter bricht an

Publiziert am 06.02.2025

Welche Media Trends erwarten uns 2025? Experten von Carat, Dentsu X und iProspect haben analysiert, wie der technologische Fortschritt - vor allem im Hinblick auf Algorithmen und künstliche Intelligenz - die Medialandschaft in diesem Jahr prägen wird, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Der Report soll aufdecken, dass sich unsere Media-Landschaft immer stärker in Richtung eines vollständig adressierbaren, vollzugänglichen und überprüfbaren Medienökosystems entwickelt und damit den Übergang in das «algorithmische Media-Zeitalter» einläuten wird. Der Bericht gibt laut Mitteilung Einblicke, wie Marken sich entsprechend ausrichten können, um nicht nur eine messbare Werbewirkung, sondern auch Wachstum erzielen zu können.

Die fünf Schlüsselthemen für 2025:

KI entwickelt sich von einem abstrakten Zukunftsthema in ein Thema der Gegenwart. KI hat sich von einem aufkeimenden Trend in eine transformative Kraft gewandelt, die sich immer stärker etabliert. Dies reicht von der Mediaplanung über die Erstellung von Inhalten bis hin zu Interaktionsformen mit dem Verbrauchern. KI-generierte Mikro-Momente und die neuen Möglichkeiten der dynamischen Personalisierung öffnen neue Türen für Marken, um Beziehungen mit den Verbrauchern aufzubauen.



Storytelling durchstößt die algorithmische Blase. Nischeninteressen oder auch tief verankerte Fan-Gemeinschaften werden für Marken immer wichtiger. Der richtige Storytelling-Ansatz wird entscheidend sein, um in der zunehmend Algorithmus gesteuerten Mediawelt mit wirkungsvollen Geschichten, über vernetzte Fernseh- und digitale Plattformen hinweg, Boden gut machen zu können.



Retail «reshapes» Media. Retail Media ist mit zweistelligen Zuwachsraten oben auf und bietet Werbetreibenden einen weiteren Kanal, Kunden zu erreichen und den Absatz zu steigern. Wichtige Akteure wie Amazon, Walmart (in den USA) aber auch die Finanzbranche haben bereits begonnen, ihre Werbekapazitäten in diesem Feld auszubauen, so dass sich die Verschmelzung von Einzelhandel und Medien zu einem Eckpfeiler einer jeden Mediastrategie entwickeln wird.



Anstieg des Qualitätsanspruchs. Mit der Zunahme von Media-Investitionen steigt auch der Anspruch nach qualitativ hochwertigem User-Engagement. Marken müssen daher anfangen, strategische Partnerschaften zu schließen, um mit Premium-Inhalten aus dem Grundrauschen hervorstechen zu können. Jeder investierte Euro in Media muss mit einer Steigerung der Abverkäufe und dem langfristigen Ausbau des Markenwerts einhergehen.



Die Zukunft entwickelt sich Ungleich. Global betrachtet entwickeln sich Technologie- und Medienkonsumgewohnheiten ungleichmäßig. Marken werden deshalb dazu übergehen müssen, hyperlokale Strategien anzuwenden, um aufgrund regulatorischer, wirtschaftlicher und technologischer Unterschiede in der Medienlandschaft besser agieren zu können.

«The Year of Impact ist eine Pflichtlektüre für Vermarkter und Mediaexperten. Die rasche Integration von KI in die gesamte Media-Wertschöpfungskette hat die Art und Weise verändert, wie Marken mit Konsumenten interagieren und markiert den Beginn des algorithmischen Zeitalters, in dem die Wertschöpfung in der realen Welt über das reine Experimentieren hinausgeht. Der 2025 Report ist ein Toolkit für Marken, die in dieser neuen Ära erfolgreich sein wollen, und bietet eine strategische Anleitung, wie man mit relevanten, situativen, auf den Konsumenten angepassten Inhalten, den Kampf um die wertvolle Aufmerksamkeit gewinnen kann», kommentiert Robin Jansen, Chief Client Officer Media für Deutschland und Dach bei dentsu.

Lara Jelinski, CEO dentsu Austria & Media Switzerland: «2025 ist das Jahr des Wandels und der Wirkung, und wir sind schon mittendrin. KI-gestützter Content wird mehr und mehr personalisierte Erlebnisse erschaffen. Interaktive Formate prägen die Zeit. Doch während immersive Technologien neue Maßstäbe setzen, bleiben Datenschutz und Transparenz die Herausforderung. Social Media entwickelt sich weiter zu zentralen Nachrichten- und Shopping-Plattformen. Zeitgleich ergeben sich neue Chancen in der Konzentration auf Nischen. Marken müssen dabei immer flexibler, authentischer und datengetrieben agieren, um in der Ära des Quest for Quality relevant zu bleiben.» (pd/awe)