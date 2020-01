Dex: Das bedeutet «Digital Brand Experience»

Nach dem erfolgreichen Start im Frühling 2019 mit 1200 Teilnehmern bringen IAB Switzerland zusammen mit den Presenting Partnern Admeira und Goldbach erneut inspirierende Speaker in die Halle 622 nach Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst. An der Dex erführen die Besucher die neusten Trends und Insights und profitierten von praxisnahen Beispielen rund ums Thema «Digital Brand Experience».

Auch dieses Jahr stehen laut Mitteilung neben nationalen und internationalen Keynote-Speakern auf der Main-Stage Masterclasses und praxisnahe Workshops rund ums digitale Marketing auf dem Programm. Das Konzept der Experience-Lounge habe sich bewährt: Die Besucher würden in den Partner-Lounges neben den Referaten erneut die Gelegenheit für einen individuellen Austausch und Networking haben.







«Die Digitalisierung stellt Marken aufgrund der Multiplikation der Kanäle und digitalen Touchpoints und der daraus resultierenden Zielgruppenfragmentierung vor grosse Herausforderungen. Zusätzlich birgt die Eigendynamik von Social Media Chancen aber auch Gefahren. Mit unseren Speakern und Experten an der Dex möchten wir diese Herausforderungen anhand von konkreten Best Practice Cases beleuchten», lässt sich Martin Radelfinger, Business Development & Innovation bei Goldbach, in der Mitteilung zitieren.

Auf der Main Stage präsentieren und diskutieren erneut inspirierende Vordenker und Marketeer. Dazu zählen die folgenden Speaker:





Dennis Lueck, Chief Creative Officer und Partner, Jung von Matt/Limmat

Karin Baltisberger, Leiterin Digital Business, Mobiliar

Dr. Wenzel Drechsler, Head of UIM Market Research & Media Consulting





In den Masterclasses dürfen sich die Besucher auf folgende Referenten freuen:





Daniel Zoll, Digital Content Creative & Speaker

Jonathan Ross, Digital Concierge and Bankruptcy Inhibitor, Yext

Thomas Besmer, Head of Consulting, Hutter Consult





«Wir freuen uns enorm auf die neuste Ausgabe unserer Jahreskonferenz mit vielen nationalen und internationalen Referenten und auf die langjährigen Unterstützung unsere Presenting Partnern Admeira und Goldbach sowie weiteren langjährige Sponsoren, sowie neuen Partnern», so David Burst, Präsident der IAB Switzerland.



René Plug, Chief Data & Technology Officer, Admeira sagt: «Die Markenentwicklung und -führung im digitalen Zeitalter ist ein zentrales Thema für die Werbewirtschaft. Die wachsende Popularität des digitalen Performance Marketing sorgt für Herausforderungen beim nachhaltigen Aufbau von Markenpräferenzen und «Brand Equity». Die Dex werde die damit verbundenen, brennenden Fragen für Marketers im digitalen Umfeld von allen Seiten mit wichtigen Diskussionen, inspirierenden Experten-Vorträgen und starken Insights beleuchten.

Verleihung des Digital Marketing Award 2020

Der «Digital Marketing Award» ist, wie es in der Mitteilung weiter heisst, der wichtigste Award der Digitalen Werbebranche der Schweiz. Im Zentrum stehen kreative und aussergewöhnliche Projekte von Unternehmen, Organisationen sowie herausragenden Leistungen von Einzelpersonen.

Im Rahmen der DEX wird erneut der «Digital Marketing Award» in den Kategorien «Digital Agency of the Year», «Digital Marketer of the Year», «Digital Newcomer of the Year» sowie «Digital Lifetime Award» verliehen. (pd/lol)