Echowerk: Das Beratungsteam wird ausgebaut

Unter der Leitung von Christa Moser wird das Beratungsteam von Echowerk ausgebaut. Mit Alexandra Mandl und Chris De Angelis stossen gleich zwei ausgewiesene Eventprofis zum Beratungsteam, wie es in einer Mitteilung heisst.

Alexandra Mandl bringe fundierte Vermarktungserfahrung im Laufsport in Österreich (Vienna City Marathon und Salzburg Marathon) mit. Seit zwei Jahren in der Schweiz, habe sie das von Echowerk initiierte Projekt «RegioSport Kollektiv» im Aufbau der Veranstalterbeziehungen begleitet. Dem Projekt bleibe sie in einer ausgelagerten Supervisions-Funktion treu und werde sich zusätzlich auf die Sponsorenberatung für das umfassende Sportportfolio von Echowerk konzentrieren.

Mit Chris de Angelis soll die Westschweiz und das Tessin verstärkt in Angriff genommen werden, wie es weiter heisst. Das Sprachtalent habe seine Vermarktungskenntnisse bei der Volta Art Fair erlernt und kenne den Kunst- und Designmarkt aus dem Effeff. Er werde seinen Fokus vor allem auf die Akquise und Weiterentwicklung von Sponsorenintegrationen an der Blickfang Schweiz vorantreiben.

«In den letzten Monaten konnten wir einerseits verschiede neue Veranstaltungsmandate gewinnen und andererseits haben all unsere Veranstaltungspartner die Coronasituation genutzt und neue Ideen und spannende Projekte entwickelt, die es nun zu vermarkten gilt», wird Christa Moser, Leiterin Beratung bei Echowerk zitiert. «Aus diesem Grund ist der Ausbau in der Beratungskompetenz von Echowerk wichtig, um den neuen Projekten und Ideen Rechnung tragen zu können. Unser Anspruch ist es, nicht nur als Vermittler aufzutreten, sondern unsere Partner in der Umsetzung sowie mit kreativen Lösungen zu begleiten.»

Der Vermarkter Echowerk wurde 2017 von Manuel Schaub gegründet. Das Unternehmen, welches seinen Sitz in Zürich-Aussersihl hat, ist auf die Konzeption und Vermarktung von Eventplattformen sowie auf die Beratung von Unternehmen in den Bereichen Marketing und Sales spezialisiert. Die Agentur arbeitet mit Veranstaltungspartnern wie der internationalen Designmesse Blickfang, dem Zürcher Silvesterlauf, den Bieler Lauftagen oder dem Musik-Festival Royal Arena zusammen. Sie ist zudem beteiligt am Aufbau der Plattform «RegioSport Kollektiv». (pd/cbe)