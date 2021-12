Wunderman Thompson: Das Briefing ist jetzt auch ein Bier

Für einen internen Wettbewerb haben alle Lernenden je eine Bieretikette mit dem gewissen Etwas gestaltet. Anschliessend wählten alle Mitarbeitenden die beste Idee aus. Gewonnen hat das «Briefing» von Noah Nachtrab, der im dritten Lehrjahr Interactive Media Design lernt. Seine Bieretikette soll den Zusammenhalt in der Agentur stärken, genauso wie die Anlässe, an denen das Bier getrunken wird. Im Gegensatz zu den vorherigen Etiketten ist seine interaktiv und verwandelt Smalltalks in Challenges, wie es in einer Mitteilung heisst. Schliesslich wisse man bei Firmenanlässen oft nicht, was man sagen soll – und gängige Themen wie das Wetter seien schnell vom Tisch. Weil nicht jede und jeder ein Smalltalk-Talent sei, schlägt das Bier die Brücke und bringe die Leute spielerisch ins Gespräch.

«Das Bier ist dein Briefing für eine coole Party. Somit ist es mehr als nur ein Bier, und hat auch eine soziale Rolle», wird Noah Nachtrab, Lernender Interactive Media Design, in der Mitteilung zitiert.

So funktioniert der gamifizierte Apéro

Mit dem QR-Code auf den Etiketten wählt man eine von drei Challenges aus. Wie wärs mit einem Kleidertausch als Warm-up? Fünf Kolleginnen und Kollegen beim Anstossen fragen, welchem Tier man ähnelt? Oder lieber mutig auf dem nächsten Stuhl abtanzen, sobald jemand «mein Lieblingssong!» ruft? Die Challenge-Inputs kamen von allen Mitarbeitenden, die laufend weitere Challenges hinzufügen. Zusätzlich wird eine Rankingliste mit Punktekonto geführt. Je nach Überwindung gibt es mehr Punkte.

«Es ist grossartig zu sehen, wie originell Noah an diese Aufgabe herangegangen ist. Solche Ideen sind für uns die perfekte Gelegenheit, Auszubildende in unsere Arbeitsweise Collision einzubinden. Ihre Ideen setzten sie im Team mit Expert:innen aus UX Design, Kreation und Technologie um», so Swen Morath, CCO Wunderman Thompson.

Jede Challenge hat zudem ihr eigenes Icondesign, welches ebenfalls von Noah Nachtrab gestaltet wurde. Das neue «Briefing» steht ab sofort in der Agentur zum Geniessen und Erleben bereit.

Die Idee «Gamification des Apéros» kommt auch auf Kundenseite so gut an, dass entsprechend angepasste Umsetzungen für deren Events geprüft werden.

Verantwortlich bei Wunderman Thompson: Noah Nachtraub (Lernender Interactive Media Design), Evan Schulthess, Yassin Waffa (Lernende Informatik Applikationsentwicklung), Alisa Lomovceva (Lernende Grafik), Jael Abderhalden (Lernende Mediamatik), Rabit Rexhepi (Plattform Engineer), Rafael Pereira (Senior Software Engineer), Susi Martin (Senior Account Director). (pd/cbe)