Wand: Das erste Werbe-Mural der Schweiz

Publiziert am 17.07.2024

Street Art erobert die Metropolen der Welt und prägt ganze Stadtbilder. Eine besonders beeindruckende Form sind die grossflächigen Wandgemälde, sogenannte Murals, die ganze Hausfassaden zieren. Das, was im New Yorker Untergrund der 1970er-Jahre als Teil einer rebellischen und kontroversen Kunstform begann, ist heute auch ein zentraler Bestandteil von Out-of-Home-Kampagnen weltweit.

International setzen Brands diese einzigartige Form der handgemalten Aussenwerbung erfolgreich als innovatives Key Piece und als Krönung von Kampagnen ein. Nur in der Schweiz schien Mural Advertising noch nicht angekommen zu sein. Eine Lücke im Schweizer Werbemarkt, die die bereits seit vielen Jahren im Urban Art Bereich tätigen Gründerinnen und Gründer des Churer Start-ups Wand nun schliessen konnten.

Seit einer Woche ziert das erste Werbe-Mural der Schweiz eine 14 Meter hohe Wand mitten in Zürich-Altstetten. Der Schweizer Mural Artist Fabian «Bane» Florin hat mit seinem Wandgemälde für PostFinance das Thema Traumkonto bildlich zum Leben erweckt.

«Auch ein Werbe-Mural ist als allererstes ein Kunstwerk», lässt sich Fabian Florin in einer Mitteilung zitieren. Er ist Mitgründer und Creative Director der seit Herbst 2022 bestehenden Wand AG mit Sitz in Chur. Vor allem sei die Entstehung eines über mehrere Stockwerke hohen Murals ein spektakuläres Live-Erlebnis.

Dass «Bane» das erste Werbe-Mural auch selbst als Künstler umgesetzt hat, war laut Mitteilung der Wunsch der PostFinance. Mit einem weiterverzweigten nationalen und internationalen Artist-Netzwerk sowie langjähriger Erfahrung mit innovativen Urban Art-Projekten kreiert das Team von Wand massgeschneiderte Ideen und Konzepte für Brands, die an dieser spannenden Verschmelzung von Kunst und Werbung interessiert sind.

Mit der Rautistrasse 30 sowie beim Stadion Letzigrund stehen in Zürich aktuell zwei Standorte für Werbe-Murals zur Verfügung. Eine weitere Möglichkeit für massgeschneiderte Kreativität bietet Wand mit Arealgestaltungen. So erhält derzeit das Recyclingwerk der Spross Transport & Recycling AG mitten in Zürich von den beiden Künstlern «Redl» und «Bane» eine komplette Neugestaltung.

Der im Frühsommer fertiggestellte 1000 Quadratmeter grosse Spross «Flower»-Tower avanciert laut eigenen Angaben bereits zum kreativen Wahrzeichen des Hardfeld-Areals und der angrenzenden Stadtquartiere. Bis Ende Sommer folgt die Gestaltung der verschiedenen Werkgebäude. Mit ihrer ersten gemeinsamen Arbeit lassen Patrick «Redl» Wehrli aus Zürich und «Bane» aus Chur auf dem Areal des Spross Recyclingwerks «ein spannendes Gesamtkunstwerk» entstehen, wie es heisst.

Und noch ein Traum wurde real: Im Juni setzte das Wand-Team mit externer Verstärkung in Chur das grösste Street Art Festival der Schweiz um.

Vom 21. bis 23. Juni verwandelten 60 Urban Artists aus der Schweiz, Europa und Asien das Stadtzentrum in eine riesige Open-Air-Galerie. Die Street Art Stadt Chur hat 14 neue Murals erhalten und ein weiteres folgt im Herbst mit der finalen Gestaltung des Mühelturms. (pd/cbe)