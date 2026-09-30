Publiziert am 30.09.2026

Das Musikfestival Zermatt Unplugged führt am 31. Oktober erstmals ausserhalb von Zermatt eine «Music & Breath Experience» durch. Im Haus am See in Zürich treten die Indie-Folk-Band Amistat und die Breathwork-Expertinnen und -Experten von keur auf. Die Veranstaltung findet ohne Bühne statt, zugelassen sind 50 Gäste.

Das Format «Zermatt Unplugged Connect» verbindet laut den Organisatoren akustische Live Musik mit geführter Atemarbeit. Künstler und Publikum sollen sich einen gemeinsamen Raum teilen. Die «Zurich Edition» findet unabhängig vom fünftägigen Festival statt. Weitere Sessions seien in Planung.

Katja Hackl, Marketingleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung, erklärt, man habe sich nach 17 Ausgaben hinterfragt. Es wachse der Wunsch nach bewussten Erlebnissen und Begegnung. (pd/spo)