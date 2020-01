Beem: Das gelbe YB-Tram wird interaktiv

Das YB-Tram erhält mit Beem eine neue Funktion. Mittels der etablierten Bluetooth-Technologie ermöglicht Beem sämtlichen Fahrgästen, vom 18. Januar bis am 6. Februar für die traditionsreiche Begegnung YB – FC Sion 250-mal zwei Tickets zu gewinnen. Zudem verlost der BSC YB am Ende der Aktion unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein originales, von allen Spielern unterzeichnetes YB-Trikot, wie es in einer Mitteilung heisst.

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen die Fahrgäste die Beem-Funktion in den Apps von 20 Minuten oder Bluewin manuell aktivieren und den Zugriff auf Bluetooth, Standort und Mikrofon erlauben. Im Anschluss muss im YB-Tram die 20-Minuten-App geöffnet werden. Im Newsfeed erscheint dann ein Beem-Banner mit dem Hinweis, am Gewinnspiel teilzunehmen. Mit einem «Tippen» auf das Banner öffnet sich die Beem-Plattform, wo der entsprechende Content angezeigt wird. Wer daran teilnimmt, erfährt unmittelbar danach, ob sie oder er zwei Tickets für YB – Sion gewonnen hat. (pd/cbe)