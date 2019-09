APG|SGA: Das Gesamtangebot wird erweitert

Ab dem 7. Oktober 2019 können analoge, digitale und interaktive Produkte und Dienstleistungen der APG für das erste Halbjahr 2020 gebucht werden. Völlig neu im Angebot sind exklusive digitale Brandingzonen in grossen SBB-Bahnhöfen sowie analoge und digitale Flächen am Flughafen Zürich. Darüber hinaus gibt es zusätzliche impactstarke Auftritte mit grossflächigen Werbeformaten in Innenstädten sowie auf Zügen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ab 2020 können Werbetreibende ihre Marken in sechs digitalen Brandingzonen im Hauptbahnhof Zürich inszenieren. Exklusiv buchbare Auftritte auf zusätzlichen ePanels sowie neu entwickelter «Cubes» würden «einen unvergleichbaren Impact» garantieren. Die Kombination aller Branding-Zonen führe in Zürich zu wöchentlich 2,9 Millionen Kontaktchancen. In enger Zusammenarbeit mit SBB-Experten und Behörden erfolgte die Planung der Branding-Zonen nach zukunftsweisenden Kriterien, wie es in der Mitteilung heisst. Das neue digitale Konzept optimiere sowohl die Werbewirkung als auch den Passantenstrom und werde künftig auch auf weitere grosse SBB-Bahnhöfe ausgedehnt.

Die APG vermarktet neu das gesamte analoge und digitale Aussenwerbeangebot des Flughafens Zürich (persoenlich.com berichtete). Der grösste Flughafen der Schweiz befördert jährlich mehr als 31 Millionen Geschäfts- und Privatreisende und bietet damit die ideale Plattform für Marken in Premium-Segmenten in einem internationalen Umfeld.

Werbebotschaften in Sonderformaten setzen in klassischen Kampagnen aufmerksamkeitsstarke Akzente. Unternehmen können auf zwei neuen «MegaPoster» an bester Lage in Zürich (Bahnhofstrasse und Löwenstrasse) wahre Grösse zeigen. Nationale Präsenz sichern sich Marken mit grossflächiger Werbung an SBB-Lokomotiven, die durch die ganze Schweiz fahren. (pd/cbe)