TBWA\Zürich: Das grüne Pünktchen auf dem «i»

Publiziert am 02.09.2024

Swisscanto erweitert ihre Fonds-Palette um drei neue nachhaltige Themenfonds. Zu diesem Anlass hat TBWA in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank ein neues, kreatives und für mehrere Ländermärkte anwendbares Dachkonzept für die Kommunikation unterschiedlicher Produktsegmente erarbeitet, heisst es in einer Mitteilung.

Im Anschluss an diese strategische Grundlagenarbeit wurde für die Lancierung der Themenfonds eine neue B2B/C Kampagne entwickelt. Entstanden sind fünf Sujets mit verschiedenen Persönlichkeiten, die jeweils in einem zum Fonds passenden Umfeld den symbolischen Schritt nach vorne machen und dabei die Frage stellen: «Warum nicht jetzt?». Diese Sujets sind seit September auf den unterschiedlichsten Mediakanälen sowie auch als Moving Stills für das Sponsoring der TV-Sendung «SRF Börse» zu sehen.

Webrepublic erarbeitete eine Mediastrategie. Diese ermöglicht eine optimale Platzierung der Botschaften von Swisscanto in den relevanten Zielmärkten Schweiz, Deutschland und Italien entlang unterschiedlicher Stufen im Sales Funnel. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf digitalen Kanälen wie LinkedIn und führenden News-Plattformen im Finanz- und Wirtschaftsbereich. Ergänzt wird der Media Mix durch Publi-Reportagen, die in allen drei Ländermärkten publiziert werden. Dies, um die Reichweite weiter zu maximieren. Bei der Bildbearbeitung, Gestaltung der Layouts und Erstellung der Werbemittel wurde die Zürcher Kantonalbank von blish unterstützt.

Ein Highlight der Kampagne ist der Media-Stunt zum Auftakt der Kampagne. Im Rahmen der «Earth Night» werden am Freitag, 6. September, zugunsten der Umwelt die Lichter gelöscht. Swisscanto begleitet diese Aktion und dunkelt mittels Brand Days die führenden Wirtschafts-Plattformen in der Schweiz, Deutschland und Italien ein.

Parallel dazu will Swisscanto mit einem Social Stunt für Aufsehen sorgen, der Mitte September in allen drei Ländern auf LinkedIn veröffentlicht wird. Dabei verwandelt sich das Gebäude virtuell und dank CGI (Computer Generated Imagery) in eine bunte Blumenoase.

Zeitgleich erhält die Produktmarke Swisscanto einen neuen Auftritt. Sie präsentiert sich in einheitlichem Blau. Der grüne i-Punkt im Logo steht derweil für die langjährige Expertise rund um die Nachhaltigkeit.

Im Heimmarkt wird das Logo dabei mit dem Endorsement «Managed by Zürcher Kantonalbank» ergänzt. Im Auslandgeschäft lautet dieser auf «A Brand of Zürcher Kantonalbank». Die Umstellung verläuft bis Mitte 2025 in mehreren Etappen. Mit dem neuen Markenauftritt rückt Swisscanto visuell unter das Markendach der Zürcher Kantonalbank. So können sie gegenseitig von ihrer geballten Strahlkraft profitieren. (pd/spo)