Swiss Customer Service Summit: Das Line-up steht fest

Kundenservice ist für den Unternehmenserfolg immer relevanter. Am 15. September 2022 treffen sich Marketing, Sales und Service Leader in The Hall in Dübendorf bei Zürich. Am Swiss Customer Service Summit gibt es Praxisreferate von Experten der Basler Kantonalbank und Bank Cler, Biketec, Daimani, Geberit, Medi24, Raiffeisen Genossenschaft Schweiz und den Simpego Versicherungen. In den Keynotes geht es um Themen CRM, Customer Service, Contact Center und State-of-the-Art Marketing, wie es in einer Mitteilung heist.

Nebst den Fachvorträgen stellen ausgewählte Technologieanbieter und Dienstleister in ihren Solution-Präsentationen neueste Trends und Entwicklungen vor, die bereits in der Praxis erfolgreich erprobt werden. Während der gesamten Veranstaltung findet zudem eine Solution Exhibition statt, die zwischen den Präsentationen besucht werden kann. Ein Networking-Apéro rundet das Programm ab. Der Vorverkauf hat gestartet. (pd/cbe)