Publiziert am 06.02.2025

An der Award Night vom 3. April 2025 wird dieses Jahr nebst dem Crossmedia Award erneut auch der Publikumspreis verliehen. Der Goldbach Crossmedia Award fördert die crossmediale Kommunikation in der Schweizer Medien- und Werbebranche und wird bereits zum 21. Mal verliehen. Ab sofort können alle Interessierte über das Online-Tool für ihren persönlichen Favoriten abstimmen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Voting läuft bis zum 3. März 2025.

19 Kampagnen wurden von Kreativen, Agenturen und Werbetreibenden eingereicht (in alphabetischer Reihenfolge):

Achtung - Perfekte Pisten, Skiregion Adelboden-Lenk / Inhouse

Alinghi Red Bull Racing, Red Bull / PHD Schweiz

Arosa macht Träume wahr, Arosa Tourismus / Yoveo (Team Farner)

Die Lehrstellen-Kampagne für die Gen Z, login Berufsbildung / Webrepublic

Die Migros als Playmobil, Migros Supermarkt / Wirz Group

Die schönste Job-Perspektive der Welt, SBB / Farner

Ein Tick besser. Ein Tick grüner, SBB / Contexta, Havas Switzerland

Fanta x Fasnacht, The Coca-Cola Company, EssenceMediacom

Grand Tour, Astara Switzerland / Saatchi & Saatchi

LXmas For You, Swiss / MSM.digital

Raum voller Möglichkeiten, Migros Fachmarkt / Ingo Zürich, Ogilvy Switzerland

Ready! für Sex, Bundesamt für Gesundheit, Rod Kommunikation

Realtime DCO, McDonaldʼs Schweiz / OMD Schweiz

SBB Halbtax Plus, SBB / Contexta, Havas Switzerland

Swiss Natural Science - Weleda Blauer Enzian, Weleda / Mediaplan,tempomedia

Verfluchtes Unwetter, Gebäudeversicherung Bern / Bold

Werbung naja, Zins gut, Bank Cler / Neu Creative Agency

When breaking counts!, Continental Suisse SA / Follow Red

Zeit, danke zu sagen, Basler Kantonalbank / Mona und Mateo

Mit dem Goldbach Crossmedia Award werden Kampagnen ausgezeichnet, die durch kreative Ideen überzeugen und über verschiedene Medienkanäle hinweg eine einzigartige Wirkung erzielen. (pd/awe)