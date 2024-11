Goldbach Crossmedia Award: Das Rennen beginnt

Publiziert am 04.11.2024

Qualifizieren können sich crossmediale Kampagnen, die 2024 in der Schweiz durchgeführt wurden, heisst es in einer Mitteilung. Bewertet werden nebst der crossmedialen Vernetzung und der Medienwahl auch die kreative Leitidee und deren Innovationsgrad. Ein Schwerpunkt liegt zudem auf dem Erfolg der Gesamtkampagne.

Die Bewertung erfolgt durch eine unabhängige Fachjury, bestehend aus Expertinnen und Experten von Kreativ- und Media-Agenturen sowie Werbeauftraggebenden auf Unternehmensseite.

Der Goldbach Crossmedia Award wird nächstes Jahr zum 21. Mal verliehen. Die Gewinnerteams werden an der Award Night von Best Swiss of Web am 3. April 2025 in Zürich ausgezeichnet. (pd/spo)