Goldbach Crossmedia Award: Das Rennen ist eröffnet

Eine Kampagne bleibt in Erinnerung, wenn eine kreative Leitidee erfolgreich über alle Medienkanäle hinweg umgesetzt und so die richtige Zielgruppe, im richtigen Umfeld und zur richtigen Zeit erreicht wird. Dabei zählt nicht die Anzahl der vernetzten Medien, sondern ihre möglichst sinnvolle und effektive Verknüpfung.

Diesem Credo folgt der Goldbach Crossmedia Award bereits seit 20 Jahren und setzt sich auch mit dem diesjährigen Jubiläumsformat für die Förderung der crossmedialen Kommunikation in der Schweizer Medien- und Werbebranche ein, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

«Wir haben schon vor 20 Jahren an den Erfolg einer crossmedialen Kampagne geglaubt und sind sehr stolz, den Goldbach Crossmedia Award bereits zum 20. Mal vergeben zu dürfen», wird Michi Frank, CEO von Goldbach, zitiert.

Einsendeschluss für den Goldbach Crossmedia Award ist am 1. Februar 2024. Sämtliche Cases werden von einer unabhängigen Fachjury – zusammengesetzt aus Expertinnen und Experten von Kreativ- und Media-Agenturen sowie Werbeauftraggebern – beurteilt. Dabei spielt für die Bewertung nicht nur die Strategie der crossmedialen Vernetzung oder der zielorientierte Medieneinsatz eine zentrale Rolle, sondern auch der Innovationsgrad und die kreative Leitidee, welche medien- und zielgruppenadäquat umgesetzt wird. Einen grossen Wert legt die Jury ebenfalls auf den Erfolg und die Effizienz der Gesamtkampagne.

Die Gewinner werden im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web in der Zürcher Eventlocation The Hall am 11. April 2024 ausgezeichnet. (pd/cbe)