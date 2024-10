Smile Swiss Influence Award: Das sind die besten Content Creator

Publiziert am 26.10.2024

Am vergangenen Freitagabend sind die Smile Swiss Influence Awards in The Hall in Dübendorf verliehen worden. Der Preis wird an Persönlichkeiten verliehen, die mit inspirierendem Content die Schweiz bewegen, heisst es in einer Mitteilung. Insgesamt 141 People of Influence wurden in 18 Kategorien nominiert und gekürt. Durch den Abend führten Pasquale Stramandino und Yannick Ngarambe. Zu den diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinnern zählen neben Loris Zimmerli, Christa Rigozzi auch Beauty Creatorin Mirlinda Lajqi.



Auch dieses Jahr gab es einige Neuerungen: Es wurden neu nicht mehr 10, sondern 18 Kategorien nominiert. Dies aufgrund der immer breiter werdenden Themenfelder der People, Brands & Medien of Influence. Auch das Newcomer Scouting freute sich über eine noch nie dagewesene Teilnehmerzahl mit über 450 vielversprechenden Profilen, schreiben die Organisatoren. Die hochkarätige Jury, bestehend aus Branchenkennerinnen und -kennern sowie dem Organisator und Jury Präsidenten Fabian Plüss, zeigten sich beeindruckt von den herausragenden Leistungen der Teilnehmenden und Nominierten.

«Die Entscheidung wird von Jahr zu Jahr schwieriger, da die Qualität rasant steigt und die Unterschiede immer geringer werden. Die Creator-Szene in der Schweiz entwickelt sich beeindruckend schnell. Ich muss den Teilnehmenden meine grösste Bewunderung aussprechen für ihren Fleiss, Ideenreichtum und Durchhaltewillen», wird Fabian Plüss zitiert.

Die Siegerinnen und Sieger im Überblick:

Public Figure – Preisübergabe durch die Swiss Creator Academy

Brands – Preisübergabe durch Kingfluencers

Kantonspolizei Aargau mit 107.95 Punkten MBudget mit 102.45 Punkten SchweizerArmee mit 98.2 Punkten

Media – Preisübergabe durch die Swiss Creator Academy

SRF Studio 404 mit 104.25 Punkten 20min mit 103.8 Punkten Bluenews mit 97.55 Punkten

Gaming – Preisübergabe durch Boda Borg

Evatsunida mit 104.2 Punkten Laisaliicious mit 94.4 Punkten Simobonito mit 93.7 Punkten

Family – Preisübergabe durch Swiss Creator Academy

Schweizergoofen mit 101.35 Punkten Mimoza mit 92.85 Punkte Shazna Ilham mit 90.85 Punktem

Business Creator – Preisübergabe durch Kingfluencers

missfinance.ch mit 106.25 Punkten FinanzFabio mit 105.2 Punkten Hera Zimmermann mit 101.75 Punkten

Politics – Preisübergabe durch Swiss Creator Academy

Newcomer – Preisübergabe durch Naomi Lareine

Simsallagym (wird durch Sponsor gewählt) Giuliano Carnoval (wird durch Sponsor gewählt) Stella Kizildag (wird durch Sponsor gewählt)

Travel – Preisübergabe durch Swiss

Risethealps mit 106.65 Punkten Calmaguide mit 105.23 Punkten Thealpinists mit 103.15 Punkten

Luxury – Preisübergabe durch Faces

Dario mit 96.1 Punkten Babithome mit 91.6 Punkten Lovis Lena mit 90.25 Punkten

Fashion – Preisübergabe durch The Mall of Switzerland

Beauty – Preisübergabe durch Swiss Creator Academy

Mirlinda Lajqi mit 94.4 Punkten Asiabarbie.makeup mit 93.95 Punkten M.kralj mit 93.25 Punkten

Music – Preisübergabe durch Stress

Jodokcello mit 108.35 Punkten Joelweyer mit 105.55 Punkten Cachita mit 104.9 Punkten

Sport – Preisübergabe durch Swiss Creator Academy

Podcast – Preisübergabe durch Swiss Creator Academy

Die Thronsitzung mit 107.6 Punkten Kurds&Bündig mit 98.9 Punkten Losemmal mit 96.75 Punkten

Food – Preisübergabe durch The Green Mountain

Thuja_leo mit 104.85 Punkten Fatkitchens mit 97.4 Punkten Thispronto mit 97.2 Punkten

Lifestyle – Preisübergabe durch Swiss Creator Academy

Wemmse mit 107.15 Punkten Ramona Brüninger mit 96.4 Punkten Leilatsch mit 94.7 Punkten

Entertainment – Preisübergabe durch Zeki

