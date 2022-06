Schweizer Markenkongress: Das sind die Bilder vom Branchentreffen

Der Schweizer Markenkongress hat in diesem Jahr erneut Rekordzahlen erzielt. Der grösste Branchentreff der Schweizer Markenentscheider ging am Montag zum zwölften Mal im Dolder Grand Hotel in Zürich über die Bühne.

Auf der Bühne und auch im Publikum gab sich das Who’s who der Markenwelt die Hand, wie es in einer Mitteilung heisst. Darunter waren Marken wie Hugo Boss, Credit Suisse, Google, TikTok, Meta und Logitech vertreten. Und im Vergleich zum letzten Jahr, waren Veranstalter wie Teilnehmer sichtlich gut gelaunt darüber, dass man sich nach der langen Zeit des Abstands endlich wieder zum direkten Austausch traf.

Tests, Mut und Daten fürs digitale Marketing

Grossen Andrang gab es auf der erstmalig ausgetragenen «Tech & Digital Stage». «Wir dürfen uns im Marketing viel mehr trauen, als wir denken», resümierte Roman Reichelt, Global Chief Marketing Officer der Credit Suisse. Er präsentierte die Marketingstrategie der Banking-App CSX.



Paul Wiedmeier von Meta zeigte, dass in der digitalen Welt immer mehr auf Tests und Optimierung von Kampagnen gesetzt werden muss: «Vertrauen Sie dem Algorithmus», appellierte er an das Publikum.



Auf die Marketingverantwortlichen kommen einige Herausforderungen zu. Yves Mäder von Google Österreich und Schweiz sensibilisierte die Teilnehmer für den Aufbau von eigenen Daten, da die beliebten Third Party Cookies ab Ende 2023 nicht mehr verfügbar sein werden und die Schweiz auch ein neues Datenschutzgesetz auf den Weg bringen wird.

Kunden als Fans

Viele Themen gab es an diesem Tag zu diskutieren. Dennoch zeichnete sich ein Trend ab, dessen Strategie viele Marken folgen. «Wir wollen unsere Kunden zu Fans machen. Zu loyalen Kunden, die immer wieder kaufen», brachte es Daniel Grieder, der CEO von Hugo Boss, auf den Punkt. Das sei die grösste Herausforderung, denn Kunden müssen emotionalisiert werden. Die Marke muss für den Kunden glaubwürdig und erlebbar sein.

Dies unterstrich auch Stefan Smalla, CEO des digitalen Händlers Westwing, und ergänzte: «Markenstärke und Loyalität der Kunden ist das, was zählt». 85 Prozent der Käufe bei Westwing stammen von Kunden, die die Webseite mehr als 100 Mal pro Jahr besuchen. Wie das funktioniert? Westwing verbindet Content und Verkauf zu einem einmaligen Erlebnis im eCommerce und macht so Kunden zu Stammkunden.

Die nächste Auflage des Schweizer Markenkongresses findet am 14. Juni 2023 im Dolder Grand Hotel in Zürich statt.

Thought Leader Award verliehen

Martin Walthert, seit 16 Jahren CMO von Digitec Galaxus, wurde am Schweizer Markenkongress der Thought Leader Award verliehen. Dieser wird von der Swiss Academy of Marketing Science, einem Zusammenschluss der Marketinglehrstühle der Schweizer Universitäten, an eine Persönlichkeit vergeben, die das Marketing durch neue und innovative Herangehensweisen nachhaltig und konsequent vorangebracht hat. Martin Walthert folgt damit Preisträgern wie Casper Copetti (On Shoes) oder Daniela Steiner (Felfel).



Die zweite Auszeichnung, der Rigour & Relevance Research Award 2022 geht an Markus Meierer von der Universität Genf und Jeffrey Näf von der ETH Zürich, zusammen mit Patrick Bachmann (ETH Zürich).

Die von Marketingwissenschaftlern der Schweizer Universitäten gegründete Swiss Academy of Marketing Science verfolgt das Ziel, die Qualität des Marketings in der Schweiz zu fördern und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft zu stärken. Die Swiss Academy of Marketing Science steht für akademische Marketingforschung, die einen wesentlichen Beitrag leistet, um aktuelle und relevante Probleme in der Marketingpraxis zu lösen. Die Swiss Academy of Marketing Science verleiht jährlich zwei Awards. (pd/cbe)



Impressionen vom Schweizer Markenkongress finden Sie in der persoenlich.com-Fotogalerie.