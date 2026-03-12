Publiziert am 12.03.2026

Rund 250 Marketingfachleute trafen sich am Mittwoch im Zürcher Aura zur 35. gfm Trend-Tagung (persoenlich.com berichtete). Unter dem Motto «The New Marketing Playbook» diskutierten Referentinnen und Referenten aus Wissenschaft und Praxis, wie Marken in einer komplexer werdenden Welt die Orientierung behalten. Mit dabei waren unter anderem Highsnobiety-Gründer David Fischer, die Buchautoren Mikael Krogerus und Roman Tschäppeler sowie Philipp Skrabal, «Werber des Jahres 2025».

Den Eröffnungsvortrag hielt gfm-Präsident Marcus Schögel, Titularprofessor an der Universität St. Gallen. Moderiert wurde der Anlass von SRF-Moderatorin Andrea Vetsch. (cbe)



Weitere Impressionen finden Sie in der persoenlich.com-Fotogalerie.