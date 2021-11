Promarca: Das sind die Gewinner der Innovation Awards

Innovation ist für Markenunternehmen überlebensnotwendig – und das weiss die Markenartikelindustrie. Darum investiert sie in Forschung und Entwicklung und lanciert jedes Jahr Tausende neue Produkte. Zum vierten Mal verlieh Promarca am Donnerstag am Forum in Interlaken zwei Innovation Awards. Mit dieser Verleihung sollen die Promarca-Mitglieder für deren Innovationskraft gewürdigt werden. Die Innovation Awards wurden feierlich von der Promarca-Präsidentin Monique Bourquin während des Galadinners übergeben.

«Star of the Year 2021»

Die Schweizer Konsumenten haben ihren Favoriten gewählt. 1000 Konsumentinnen und Konsumenten wurden durch NielsenIQ befragt und sind sich einig – ihr Favorit ist das goldenfarbene «Magnum Double Gold Caramel Billionaire» aus dem Hause Unilever. Thierry Mousseigne, CEO Unilever Schweiz GmbH, nahm den Preis entgegen. «Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung ‹Star of the Year› und dass wir mit unserer diesjährigen Magnum-Innovation so vielen Schweizer Konsumenten und Konsumentinnen einen ganz besonderen Genussmoment im Alltag schaffen. Jedes Jahr arbeiten wir als Team gemeinsam mit unseren Partnern an spannenden Glace-Neuheiten, da ist solch eine Wertschätzung natürlich ein ganz besonders schönes Lob.»

«Rivella Limited Grapefruit» schaffte es auf den zweiten Platz, «Zweifel Vaya Sweet Potato Rosemary Snack» auf den dritten.

«Explorer of the Year 2021»

Es ist bekannt, dass Überfischung, vor allen anderen menschlichen Eingriffen in marine Ökosysteme, die wichtigste Ursache für den derzeit zu beobachtenden massiven Rückgang der Bestände vieler Arten in den Meeres- und Küstenökosystemen ist. Thunfisch, vor allem der rote, ist massiv überfischt und steht auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten der IUCN (Weltnaturschutzorganisation).

Nestlé Schweiz hat es laut einer Mitteilung geschafft, in ihrem Forschungszentrum in Lausanne eine pflanzliche Fischalternative, die wie Thunfisch schmeckt, zu entwickeln. Das Unternehmen hatte den Mut, in ein neues Segment einzusteigen: Es ist die erste Fischalternative im Sortiment dieses Unternehmens. Der recycelbare Glasbehälter zeigt, dass das Projekt punkto Nachhaltigkeit fertig gedacht wurde. Der Schweizer Konsument durfte als erster das Produkt ausprobieren. Inzwischen ist es auch in Deutschland, Italien und den Niederlanden erhältlich. Die Einführung in weitere Länder wird folgen. Bei allen Kriterien (Mut und Risiko, ökonomischer wie auch ökologischer Wert sowie Relevanz für den Verbraucher) hat das Produkt von der Explorer-Jury die Höchstnoten erreicht. Die Jury war sich einig, dass diese im Forschungszentrum in Lausanne entwickelte und als erste in der Schweiz vermarktete Innovation den ersten Preis verdient hat.

Eugenio Simioni nahm den «Explorer of the Year 2021» am Forum entgegen: «Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und verstehen sie auch als Anerkennung unserer grossen Innovationskraft in der Schweiz. Der ‹Garden Gourmet Vuna› ist eine Schweizer Erfolgsstory – wir haben ihn hierzulande entwickelt und auch zuerst lanciert. Für unsere Konsumentinnen und Konsumenten, die immer häufiger pflanzliche Alternativen zu tierischen Produkten suchen, ohne dabei Kompromisse machen zu müssen. Wir sind stolz darauf, inzwischen eine beachtliche Auswahl an pflanzlichen Lebensmitteln anbieten zu können, welche in Bezug auf Geschmack, Konsistenz, Nährwert und Nachhaltigkeit wirklich überzeugen.»

«Excellence Cacao Pur» von Lindt & Sprüngli schaffte es auf den zweiten Platz und die App «Choicify: Digitale Colorationsberatung» von Henkel & Cie. belegte den dritten Rang. (pd/cbe)