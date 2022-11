Promarca: Das sind die Gewinner der Innovation Awards

Zum fünften Mal hat Promarca am Forum in Interlaken zwei Innovation Awards verliehen. Die Schweizer Konsumenten haben «Magnum Almond Remix» aus dem Hause Unilever als beliebtestes Produkt unter den zwölf umsatzstärksten Neulancierungen ausgewählt – sie sind laut einer Mitteilung die Gewinner des Awards Promarca «Star of the Year».

Thierry Mousseigne, CEO Unilever Schweiz, nahm am Donnerstag strahlend den Preis entgegen. «Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung ‹Star of the Year› und dass wir auch mit unserer diesjährigen Magnum-Innovation so vielen Schweizer Konsumenten und Konsumentinnen einen ganz besonderen Genussmoment im Alltag schaffen konnten. Wir arbeiten jedes Jahr als Team gemeinsam mit unseren Partnern an spannenden Glace-Innovationen, da ist solch eine Wertschätzung natürlich ein ganz besonders schönes Lob.»

Auf dem zweiten Platz landete «Kägi Praliné des Alpes» vor «Frisco Extrême Cookie Cone Caramel».

Neuartigste und überraschendste Innovation

Mit dem Promarca «Explorer of the Year» wurde ausserdem das überraschendste, neuartigste und innovativste Konzept prämiert. Eine fünfköpfige Expertenjury hat «Enertea» von Rivella als neuartigste Innovation unter den 17 Bewerbungen auserkoren.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Schweizer Traditionsunternehmens lancierte Rivella eine neue Produktlinie unter ihrer Flaggschiff-Marke Rivella ausserhalb der kohlensäurehaltigen Milchserum-Erfrischungsgetränke. «Enertea by Rivella» basiert auf Tee und vereint energiespendende Pflanzen aus Südamerika mit Schweizer Alpenkräutern.

Bei allen Kriterien (Mut und Risiko, ökonomischer wie auch ökologischer Wert sowie Relevanz für den Verbraucher) hat das Produkt von der Explorer Jury die Höchstnoten erreicht. Die Jury war sich einig, dass diese Innovation den ersten Preis verdient hat, wie es in der Mitteliung weiter heisst.

«Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, die ich in erster Linie als grosses Kompliment an unser ganzes Team verstehe», so Erland Brügger, CEO Rivella Group. «Mit viel Fleiss, Akribie und Herzblut haben unsere Mitarbeitenden das Konzept von Grund auf entwickelt und zur Marktreife gebracht. Als Schweizer KMU haben wir mit ‹Enertea› unsere Innovationskraft unter Beweis gestellt und den Konsumentinnen und Konsumenten eine natürliche und leichte Alternative zu herkömmlichen Energy-Getränken geliefert.»

«Alpro Shhh… This is not M*lk» von Danone schaffte es auf den zweiten Platz, und «Taft Overnight Wunder» von Henkel & Cie. belegte den dritten Rang.

Innovation ist für Markenunternehmen überlebensnotwendig – und das weiss die Markenartikelindustrie. Darum investiert sie in Forschung und Entwicklung und lanciert jedes Jahr Tausende neue Produkte, im letzten Jahr waren es 7244. Mit der Verleihung der Innovation Awards sollen die Promarca-Mitglieder für deren Innovationskraft belohnt werden. Die Innovation Awards wurden während des Dinners feierlich von der Promarca-Präsidentin Monique Bourquin übergeben. (pd/cbe)