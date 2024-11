Promarca: Das sind die Gewinner der Innovation Awards

Publiziert am 15.11.2024

Der «Promarca Star of the Year» ging an «Ovo Break» von Wander. Das Produkt setzte sich in einer Befragung von 1000 Konsumentinnen und Konsumenten durch NielsenIQ gegen elf weitere umsatzstarke Neueinführungen durch.

Den «Promarca Explorer of the Year» für das innovativste Konzept erhielt Nestlé Suisse für das «Garden Gourmet Marine Style Crispy Filet». Eine fünfköpfige Fachjury unter Beteiligung des Gottlieb-Duttweiler-Instituts kürte das Produkt aus 15 Einreichungen zum Sieger. Auf den weiteren Plätzen folgten «Rivella Gelb» von Rivella und die «Vaya Waffeln» von Zweifel Chips & Snacks.

Die Preisverleihung fand am Donnerstagabend im Rahmen eines Abendessens statt, bei dem Promarca-Präsidentin Monique Bourquin die Auszeichnungen überreichte.

Promarca vertritt als Branchenverband 105 Markenartikelhersteller der Schweizer Konsumgüterbranche. Die Mitgliedsunternehmen erzielten im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von über 14 Milliarden Schweizer Franken und brachten 6721 neue Produkte auf den Markt. Die Branche beschäftigt landesweit mehr als 28'000 Mitarbeitende. (pd/cbe)