Auf Basis einer Jury-Bewertung und dem separaten Anwender-Voting mit über 1700 Stimmen wurden unabhängig voneinander zwei Ranglisten jeweils in den Kategorien ermittelt. Zu den Bestplatzierten gehören die Anbieter Mayoris, InnoFind, MS Direct, KMU Digitalisierung, Zumtobel Licht, Navtech Suisse, Coupolino und Okomo.

Bei den Anwendern trug der Case «trenddeko.ch» von InnoFind mit einer personalisierten Produktauswahl im Webshop den Sieg davon, während die Jury die In-Mail-Shopping-Lösung von Mayoris als Gewinner favorisierte. Auf den weiteren Spitzenplätzen in der Kategorie E-Commerce rangieren die Cross-Border-Logistikplattform von MS Direct und die QR-Modul-Anwendung zur automatisierten Rechnungsstellung der KMU Digitalisierung.

Gewinner in der Kategorie Omnichannel sind das Klara-Expertenportal von Okomo im Anwender-Voting sowie die lichtgestützte InStore-Navigation von Zumtobel Licht in der Jury-Bewertung. Beide Cases würden auf der «kreativen Umsetzung modernster Technologien» beruhen. Sie hätten sich knapp gegen die KI-gestützte Shopping-App von Scount, die ERP-Lösung mit LS Retail POS von Navtech Suisse und die biometrische Face Recognition von Voltox durchgesetzt.

Da der BRC Swiss Award 2021 coronabedingt auf den Februar dieses Jahres verschoben werden musste, gibt es 2022 gleich zwei Preisverleihungen. Der nächste BRC Swiss Awards 2022 findet am 29. November statt. Für diese Prämierungsrunde startet die Einreichung Ende April mit anschliessendem Voting-Marathon, wie es weiter heisst. Die nächste Event-Serie von Best Retail Cases Switzerland werden die Roundtables sein, welche am 15. März 2022 starten. (pd/tim)