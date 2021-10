Die Stiftung SOS-Kinderdorf bietet notleidenden Kindern in 135 Ländern ein liebevolles Zuhause und unterstützt gefährdete Familien. Mit Programmen für Bildung, Gesundheit und Einkommensförderung befähigt das Hilfswerk Kinder und Familien, deren Zukunft selbst zu gestalten.

Für die Entwicklung und Umsetzung der diesjährigen Spendenkampagne haben die Verantwortlichen von SOS-Kinderdorf die Agentur am Flughafen an Bord geholt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die ersten Massnahmen werden ab Mitte November zu sehen sein. (pd/cbe)