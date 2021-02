Teads: Das Team in der Schweiz wächst weiter

Die globale Medienplattform Teads baut sein Team im Bereich Outstream-Video- und Displaywerbung weiter aus und verkündet drei Neuzugänge: Virginie Lörtscher, Million Kidane und João Costa verstärken die Teams in Zürich und Lausanne, wie es in einer Mitteilung heisst.

Virginie Lörtscher unterstützt als Key Account Managerin das Sales Departement in Lausanne. Sie war zuletzt als Director of Development bei Swiss Eyes tätig und erwarb ihr Fachwissen zuvor als Managing Director bei Mediaplanet. Lörtscher wird ihre Expertise im Bereich Digital & Media bei Teads einsetzen, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens in der Westschweiz weiter voranzutreiben.

Seit 1. Februar ist Million Kidane als Finance Manager bei Teads tätig. In dieser Position ist sie auch für die Märkte Österreich und Zentral-/Osteuropa verantwortlich. Sie war als Treuhänderin in diverse Unternehmungen tätig und macht gerade ihren Bachelor in Betriebsökonomie mit Vertiefung Controlling, Accounting und Auditing. Million Kidane bringt laut Mitteilung fundierte, umfangreiche Fachkenntnisse im Bereich Finanzen mit.

Das Ad Operations Team verstärkt sich mit João Costa. Als Senior Account Manager ist er bei Teads für die Verwaltung von programmatischen und direkten Buchungskampagnen von strategischen Kunden verantwortlich. Costa bringt «sehr fundierte und umfangreiche Fachkenntnisse» im Bereich Ad Operations und Programmatic mit. Während seiner Zeit bei Xaxis war er als Senior Programmatic Manager für die Verwaltung programmatischer Kampagnen in den Schwesteragenturen von GroupM verantwortlich, dies mit besonderem Schwerpunkt auf die Key-Clients und Performance-Kampagnen. Costa verstärkt das Team im nationalen und internationalen Werbemarkt, um die führende Position im Video-Outstream innerhalb der Schweiz weiter auszubauen, schreibt Teads. (pd/cbe)