Am Donnerstag hat an der Giesshübelstrasse in Zürich zum 17. Mal das traditionelle Hoffest der APG|SGA stattgefunden.

Die zahlreichen Gäste – Mediaagenturen, Werbeagenturen, Auftraggeber und Geschäftspartner – konnten bei eisigen Temperaturen hautnah erfahren, wie ihre Plakate im Hof der APG bei Wind und Wetter ihre Wirkung entfalten.

Weitere Impressionen finden Sie in der persoenlich.com-Fotogalerie. (pd/cbe)