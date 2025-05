Screenforce Day: Das zehnte Jubiläum im Kongresshaus

Publiziert am 27.05.2025

Es war das zehnte Jubiläum, das der Screenforce Day Schweiz am 27. Mai 2025 feiern durfte. Rund 370 Gäste – der Anlass war schon Wochen im Voraus ausgebucht – trafen sich im Kongresshaus Zürich, um den Vorträgen und Diskussionen der Expertinnen und Experten zu folgen. Neben den sechs Beiträgen sorgten Moderator Wolfram Kons und der Schweizer Komiker Fabian Unteregger für Unterhaltung.

Kaffee und Künstliche Intelligenz

Nach Kaffee und Gebäck eröffneten die beiden das Programm um 9 Uhr mit einem ersten Vortrag: In «Künstliche Intelligenz und die Zukunft von Werbung, Medien, Gesellschaft und Business» wurde dem Publikum erklärt, weshalb Science Fiction heute eigentlich Science Fact und Social Media gar nicht mehr so Social ist – und warum menschliche Kreativität, Authentizität und Verantwortung neben KI wichtiger denn je bleiben.

Gleich danach befasste sich dann die diesjährige Screenforce-Schweiz-Studie mit der Frage «TV und YouTube: Freund und/oder Feind?». Kurz vor der Pause wurde es eng auf der Bühne. Wolfram Kons leitete die Panel-Diskussion zum Thema «Medien im Wandel – Wer informiert uns in Zukunft?» mit Vertreterinnen und Vertretern vom Verband LSA, der AdTech-Firma Utiq, CH Media und SRF.

Diverse Programmpunkte folgen

Die zweite Programmhälfte begann Fabian Unteregger mit einem kurzen Ausschnitt aus seinem aktuellen Bühnenprogramm «Fachkräftemangel«, heisst es in einer Mitteilung. Darauf folgten zwei Vorträge vom Marktforschungsunternehmen Rheingold Salon. In «Marken als letzte Vertrauensanker – Warum Brands gerade jetzt das Verbindende stärker betonen sollten» wurde aufgezeigt, wie Marken die Kraft haben, Veränderung in der Gesellschaft abzumildern oder zu fördern. Und bei «50 plus – und Schluss? Wieso ein differenzierter Blick auf diese wichtige Zielgruppe überfällig ist» ging’s um eine Zielgruppe, die trotz grosser Kaufkraft gerne vergessen geht. Den Abschluss bildeten exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke in die ESC-Produktion 2025 in Basel.

Danach verabschiedete Wolfram Kons das Publikum zu Lunch und Networking. Das nächste TV-Event folgt am 18. September mit der screen-up in der Halle 622 in Zürich. Der nächste Screenforce Day in Zürich findet erneut am 27. Mai 2026 im Kongresshaus statt. (pd/awe)