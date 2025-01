Publiziert am 30.01.2025

Die Wemf AG für Werbemedienforschung lanciert ein interaktives Dashboard mit Informationen zu den Konsum-Branchen Autos, Handys, Süssgetränke und Kleidung, wie es in einer Mitteilung heisst. Es stellt eine Übersicht aktueller Daten bereit, wie zum Beispiel zu Markenpräferenzen, zu Nutzerprofilen, zum Konsumverhalten sowie zu der Verteilung innerhalb der Schweizer Bevölkerung. Durch Visualisierungen soll es einen Überblick über das Kundenpotenzial der wichtigsten Marktsegmente und die Positionierung der relevanten Marken der jeweiligen Branche liefern. Die Daten basieren auf der Mach Consumer, einer Konsum-Medien-Studie, durchgeführt von der Wemf.

Werbe- und Medienfachleute sollen einen schnellen und intuitiven Überblick über die Marktstruktur der jeweiligen Branchen erhalten und Informationen über Zielgruppen und Marktpotenziale ableiten können. Das kostenlose Dashboard eigne sich laut Mitteilung als Startpunkt einer Branchen-Analyse und könne durch das Portfolio abgebildeter Segmente und Marken interne Datenquellen und Marktforschungsstudien ergänzen.

Finn Stein, Director of Research and Development der Wemf: «Wir freuen uns, mit dem neuen Dashboard einen kleinen Einblick in die umfassenden Wemf-Daten der Mach Consumer zu geben. Für die dargestellten Branchen bieten wir einen kurzen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen und Markenprofile sowie deren Entwicklung im Zeitverlauf. Das Portfolio der integrierten Branchen werden wir dabei in den kommenden Monaten schrittweise erweitern.»

Das Dashboard wird zudem jährlich im Rahmen der Publikation der Mach Consumer aktualisiert. Interessierte können über den Wemf-Newsletter regelmässig Updates zu neuen Funktionen und Insights erhalten. Diese Informationen sind kostenlos verfügbar. (pd/awe)