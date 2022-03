Beans & Bytes: David Brunnschweiler gründet Agentur

Die Digital-Marketing-Agentur Beans & Bytes hat ihre Arbeit aufgenommen. Die Agentur positioniert sich im E-Commerce und setzt ihre Schwerpunkte laut einer Mitteilung in der Strategie, Performance Marketing, Datenanalyse und Conversion-Rate-Optimierung. Beans & Bytes liefere damit «geballte Expertise entlang der gesamten Customer Journey eines Onlinestores».

Unter dem Dach der Agentur haben sich digitale Experten aus verschiedenen Disziplinen zusammengefunden. Florian Möller ist ehemaliger Senior Consultant bei KonversionKraft und verantwortet die Datenanalyse und das Tracking. Julian Bachmann, ebenfalls ehemaliger Strategie-Consultant bei KonversionKraft, nimmt sich der Conversion-Rate-Optimierung und Prototyping an. Toni Ricciardelli hat bis heute über 20 Internetprojekte und Onlinestores realisiert und bringt seinen Erfahrungsschatz als Senior E-Commerce Consultant mit ein. Leon Hartje ist trotz seiner jungen Jahre bereits sattelfest im Performance Marketing und im Einsatz von konsistenten Tracking-Lösungen, wie es heisst. Simon Lützelschwab war zwölf Jahre leitender Software Engineer bei Google in Mountain View, Dublin und Polen übernimmt die Funktion des CTOs. Gründer David Brunnschweiler ist CEO und zugleich Growth Marketer bei Beans & Bytes. Vor und nach seinem Engagement als Marketing Manager bei SBB und Swisscom war er bereits auf Agenturseite tätig und gibt sein Wissen auch gerne an Hochschulen weiter.

«Ich bin unglaublich stolz auf unser Team, welches sich im Verlauf unserer beruflichen Tätigkeit zusammengefunden und schätzen gelernt hat», lässt sich Brunnschweiler zitieren. «Wir alle lieben E-Commerce mit allem was dazu gehört. Mit der neuen Agentur wollen wir unser Know-how in den einzelnen Disziplinen bündeln und unseren Kunden nun aus einer Hand anbieten.»

Bereits zum Start kann die Agentur laut eigenen Angaben «mit einem beachtlichen Kundenstamm» aufwarten und verantwortet beispielsweise das Performance Marketing Budget von Steg Electronics & Techmania. (pd/cbe)