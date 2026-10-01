Goldbach Crossmedia Award: David Schärer wird neuer Jurypräsident

Publiziert am 01.10.2026

Die Auszeichnung wird seit 23 Jahren vergeben. Prämiert werden Kampagnen, bei denen mehrere Kanäle aufeinander abgestimmt eingesetzt werden. David Schärer übernimmt den Vorsitz per sofort und unterstützt Goldbach bereits bei den Vorbereitungen. Erstmals leitet er die Jury beim Award 2027, dessen Award Night am 15. April 2027 stattfindet. Das teilt Goldbach auf Anfrage von persoenlich.com mit.

Der Wechsel ging laut Goldbach von Marco Taborelli aus. Er habe nach der letzten Ausgabe den Wunsch geäussert, das Amt nach 18 Jahren abzugeben. Die Nachfolge hätten Taborelli, Goldbach-CEO Christoph Marty und Simone Schulz, Head of Marketing bei Goldbach Media, gemeinsam bestimmt.

Schärer leitete die Public-Relations-Unit von Jung von Matt/Limmat, bevor er 2007 die Agentur Rod mitgründete. Er führte sie bis 2019. Agenturseitig verantwortete er die Covid-19-Informationskampagne des Bundes. Nach der Übernahme durch Farner blieb er bis Mitte 2023 im Unternehmen, danach war er Marketingchef beim Uhrenhersteller Breitling. Seit Herbst 2024 leitet er die Agentur DS Studio in Zürich. Schärer ist Mitglied des Art Directors Club Schweiz und doziert zu Campaigning. Er wurde unter anderem mit mehreren Effies sowie als «Werber des Jahres 2021/22» ausgezeichnet. Mit dem Award hat er bereits als Teilnehmer Erfahrung: 2007 erhielt er eine Auszeichnung für die Knorr-Kampagne «V-Team» von Unilever.

Crossmedia Award laut Schärer ein «Klassiker»

Wie Goldbach auf Anfrage weiter mitteilt, könne auch DS Studio eigene Kampagnen einreichen. Diese juriere Schärer nicht, er habe dabei auch kein Stimmrecht; das letzte Wort hätten die Jurymitglieder. Zudem könne eine Stellvertretung Schärers die Beurteilung übernehmen.

«Der Crossmedia Award war eine Pionierleistung und hat sich zum Klassiker der Strategie- und Kreativauszeichnungen etabliert», lässt sich Schärer in einer Mitteilung zitieren. Er freue sich auf «die Diskussionen in der Jury über best in class Vernetzungsstrategien».

Marty dankt Taborelli für dessen «Treue, sein Engagement und die klare Hand in der Jurierung über die Jahre». Zur Wahl des Nachfolgers sagt er: «Mit David Schärer übernimmt eine Persönlichkeit das Präsidium, die Kreativität, crossmediale Wirkung und die Schweizer Medienlandschaft aus eigener Erfahrung kennt.»

Goldbach mit Sitz in Küsnacht vermarktet Werbung in TV, Audio, Online und Aussenwerbung und gehört zur TX Group. (pd/cbe)