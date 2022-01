Visable: David Vitrano wird Marketingchef

Visable, Betreiber der beiden Online-B2B-Plattformen Europages und WLW, erweitert die Führungsebene des Unternehmens um David Vitrano als Chief Commercial Officer. Der 44-Jährige leitet damit seit dem 3. Januar 2022 alle Aktivitäten in den Bereichen Sales und Marketing, wie es in einer Mitteilung heisst. Für den Vertrieb hatte zuletzt Patrick Sostmann als Chief Sales Officer verantwortlich gezeichnet. Nach dessen Abgang hatte CEO Peter F. Schmid den Geschäftsbereich vorübergehend geleitet.

Mit der neugeschaffenen Managementposition wolle Visable die Führungsstruktur noch stärker auf die Erreichung der ambitionierten Unternehmensziele ausrichten, heisst es weiter. Die Bündelung der Kompetenzen bei Vitrano soll für eine nahtlose Zusammenarbeit der Bereiche Marketing und Vertrieb sorgen, und so das Wachstum und die weitere Internationalisierung von Visable vorantreiben.

«Mich hat bei Visable die Leidenschaft überzeugt, mit der Wandel und Innovation gelebt werden. Da passen wir gut zusammen. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, das Unternehmen strategisch auf Basis unserer gemeinsamen Werte weiterzuentwickeln und mit dem Team neue Wachstumspotenziale zu erschliessen», wird David Vitrano zitiert.

Der neue CCO arbeitet in seiner Position eng mit Visable-CEO Peter F. Schmid zusammen. Schmid freut sich auf die Zusammenarbeit: «Wir alle im Management-Team und der Beirat sind sehr glücklich über diesen Neuzugang. David Vitrano ist eine äusserst erfahrene Führungspersönlichkeit mit starker Teamorientierung. Er hat in den letzten neun Jahren ein phänomenales Wachstum in seinem Bereich bei Xing ermöglicht und kennt unsere Zielgruppe perfekt durch seine vorherige Arbeit bei HSM, einem klassischen mittelgrossen Unternehmen. David wird mit seiner Begeisterung ein wichtiger Treiber sein und einen grossen Beitrag zur Verwirklichung unserer Vision leisten, Visable zu einem European Champion aufzubauen.»



David Vitrano bringt mehr als 15 Jahre Managementerfahrung aus den globalen, komplexen und hochdynamischen Geschäftsumfeldern der Software- und Onlinebranche sowie der Fertigungsindustrie mit. Vor seinem Einstieg bei Visable bekleidete er die Geschäftsführerposition im Geschäftsbereich Xing E-Recruiting bei der New Work.

Zuvor war Vitrano mehrere Jahre bei HSM GmbH + Co. KG in leitenden Positionen tätig. Zuletzt leitete er dort die globale Marken- und Produktkommunikation und war für das Produktmanagement zuständig. Vitrano studierte Wirtschaftswissenschaften an der Fachhochschule Pforzheim. Ein weiteres Studium an der Steinbeis Hochschule Berlin schloss er später berufsbegleitend mit dem Master of Business Administration (Executive MBA) ab. (pd/wid)