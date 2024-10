Sustainable Switzerland: Den Nachhaltigkeitsdialog fördern

Publiziert am 18.10.2024

Seit April 2023 präsentiert das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern im «House of Energy» die interaktive Dauerausstellung «Experience Energy!», die den wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Dialog rund um das Thema Energie fördert. Seit Freitag erweitert der Bereich «Nachhaltigkeitsdialog», der unter anderem durch die Partnerschaft mit Sustainable Switzerland, der Nachhaltigkeitsinitiative der NZZ, entstanden ist, diese Ausstellung. Er wurde gemeinsam von Sustainable Switzerland und dem Verkehrshaus in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Partnern entwickelt.

Im Zentrum steht der «Emission Explorer», ein interaktives Tool, mit dem Besucherinnen und Besucher mittels Fragen und Selbsteinschätzungen ihren persönlichen CO2-Fussabdruck ermitteln können. Der Explorer wurde gemeinsam mit der Initiative «Energy Science for Tomorrow» (ES4T) entwickelt, an der die ETH Zürich, die EPFL Lausanne, das Paul Scherrer Institut PSI und die Empa beteiligt sind. Ergänzt wird das Erlebnis durch den interaktiven Nachhaltigkeitsdialog von Sustainable Switzerland, der Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Alltag gibt und Besucherinnen und Besucher dazu einlädt, ihre Meinung zu zentralen Fragen der nachhaltigen Entwicklung zu äussern. Der Dialog wird mit spannenden und überraschenden Fakten zu den fünf Themen Mobilität, Fliegen, Konsum, Ernährung und Wohnen abgerundet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Martin Bütikofer, Direktor Verkehrshaus der Schweiz, sagt: «Sustainable Switzerland und das Verkehrshaus der Schweiz verfolgen dasselbe Ziel: die breite Bevölkerung sachlich und faktenbasiert über Nachhaltigkeit und die Energiewende aufzuklären. Die interaktive Ausstellung macht diese Themen greifbar und trägt zur Sensibilisierung bei.»

Felix Graf, CEO der NZZ, ergänzt: «Sustainable Switzerland fördert nachhaltige Entwicklungen, bringt relevante Themen und drängende Fragestellungen auf die Agenda und zeigt praxisorientierte Lösungen auf. Die Partnerschaft mit dem Verkehrshaus der Schweiz verstärkt diese Bemühungen, indem sie einen wichtigen Wissenstransfer ermöglicht und die Öffentlichkeit motiviert, sich aktiv und spielerisch mit den Herausforderungen der Zukunft auseinanderzusetzen.» (pd/cbe)