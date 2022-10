Muntagnard: Dennis Lück neu im Verwaltungsrat

Muntagnard, das Modelabel aus Graubünden, erhält prominente Verstärkung für ihren Verwaltungsrat. Zum einen ist dies Dennis Lück, Schweizer Kreativer und Gründer der Agentur Brinkertlück. Lück, der mit seinem Team Marken wie Swisscom, Ikea oder die Zurich Versicherung betreut, unterstützt Muntagnard in allen Fragen rund um Kommunikation, Marketing und Kreation, wie es in einer Mitteilung heisst. Erstes kreatives Highlight der Zusammenarbeit ist der erste biologisch abbaubare Showroom, den man in den Bündner Bergen aufgebaut hat (persoenlich.com berichtete).

Zudem stösst Nico Serena zum Muntagnard-Verwaltungsrat. Serena ist ehemaliger CEO und Präsident von Kjus und jetziger Gründer und CEO von Aycane. Er hat sich laut Mitteilung im Bereich Vermarktung und textile Innovationen auf globalem Level einen Namen gemacht und lässt nun sein Vertriebs- und Textil-Know-how in das Unternehmen einfliessen.

«Mit Nico Serena und Dennis Lück holen wir nicht nur fachliche Exzellenz ins Unternehmen, sondern auch zwei Persönlichkeiten, die für ihren Bereich brennen. Und das ist genau das, was wir als Muntagnard jetzt in unserer Phase des Wachstums brauchen. Wir freuen uns riesig, die beiden in unserer Muntagnard-Familie begrüssen zu dürfen», lassen sich die Gründer von Muntagnard, Dario Grünenfelder und Dario Pirovino, zitieren.

Lück und Serena ergänzen den bestehenden Verwaltungsrat, der sich aus Christian Ziegler (Gründer und Unternehmer, HudsonGoodman), Flavio Decurtins (Rechtsanwalt und Notar bei Caviezel & Partner) und den beiden Gründern Dario Grünenfelder und Dario Pirovino zusammensetzt. (pd/cbe)