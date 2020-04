Die Entwicklungen rund um die Covid-19-Pandemie haben den Vorstand des Schweizerischen Markenartikelverbands Promarca dazu bewogen, den diesjährigen Tag der Marke am 4. Juni nicht durchzuführen. Wie es in einer Mail an die Mitglieder heisst, werde die Handelszeitung über die vertrauenswürdigste Marke «Brand of the Year» berichten.

2019 wurde Linth zur vertrauenswürdigsten Marke gewählt (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)