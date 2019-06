Havas Schweiz hat in Zusammenarbeit mit Mangagement Tools Research die dynamischsten und vertrauenswürdigsten Marken der Schweiz erhoben. Die bevölkerungsrepräsentative Studie sei 2019 bei 2‘942 Personen in der Deutsch- und Westschweiz durchgeführt worden. Die Studie umfasse insgesamt 355 Marken, von denen Konsumentinnen und Konsumenten Lindt zur vertrauenswürdigsten Marke unter den Promarca-Mitgliedern gewählt hätten, heisst es in einer Mitteilung.







Lindt & Sprüngli konnte bereits 2016 den Award für sich gewinnen. Dem Schokoladenpionier sei es gelungen, seine Versprechen und die Erwartungen seiner Konsumenten im vergangenen Jahr zu erfüllen. Der Preis wurde in diesem Jahr von Ernst Tanner, dem exekutiven Verwaltungsratspräsidenten von Lindt & Sprüngli entgegengenommen.

Havas-CEO Nathalie Diethelm sagt laut Mitteilung: «Das starke Vertrauen in die Marke Lindt beruht auf dem optimalen Mix von Kontinuität und Überraschung. Lindt überzeugt durch Kontinuität in Qualität, Visibilität sowie im Markenversprechen, für das der Lindt Maître Chocolatier steht. Gleichzeitig überrascht uns Lindt immer wieder mit Produktinnovationen und neuen kommunikativen Massnahmen.»

«Es ist uns eine besondere Freude und Ehre bereits zum zweiten Mal mit dem «Brand of the Year»-Award ausgezeichnet zu werden. Wir sind stolz darauf, dass Konsumentinnen und Konsumenten uns grosses Vertrauen entgegenbringen und setzen alles daran, auch weiterhin mit Qualität zu überzeugen und Innovation zu überraschen.», wird Ernst Tanner zitiert. (pd/log)