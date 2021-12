Matchcom: Der Basler Stücki Park im Wandel

Seit 2009 befindet sich der Stücki Park in Basel Nord in einem anhaltenden Transformationsprozess. Das Areal hat sich über die letzten Jahre zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort für Unternehmen im Bereich Life Science entwickelt. Für die Vermarktung der Büro-, Gewerbe-, Retailflächen hat Swiss Prime Site Immobilien die Matchcom beauftragt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Stücki Park sei ist die Destination für Innovation, Erlebnis, Gesundheit und Einkauf. Der Ort habe sich in den letzten Jahren zum gesamtheitlichen Dienstleistungszentrum entwickelt. Wo früher die Stückfärberei ihren Standort hatte, sind heute laut Mitteilung Unternehmen aus dem Life-Science-Bereich zu Hause. «Mit dem Bau von vier zusätzlichen Büro- und Laborgebäuden verfolgen wir das Ziel, das Angebot auf dem Areal zu erweitern und das Innovationscluster weiter zu stärken», beschreibt Stéphanie Brack, Leiterin Wincasa Mixed-Use-Site Management im Stücki Park Basel, die Weiterentwicklung des Areals.

Im Zuge der Vermarktung von diesen neuen sowie auch bestehenden Büro-, Labor- und Gewerbeflächen hat die Eigentümerin Swiss Prime Site Immobilien Matchcom berücksichtigt. Matchcom ist im Rahmen der Zusammenarbeit für die aktive Marktpräsenz sowie Marktbearbeitung zuständig. Zudem hat Swiss Prime Site Immobilien die Agentur für die Vermarktung des Plug- & Work-Konzepts ZIP im Neubau-Gebäude Haus F beigezogen.

Das Team entwickelt gebündelte Kommunikationsmassnahmen, um der breiten Öffentlichkeit das vielfältige Dienstleistungs-, Kultur- und Flächenangebot aufzuzeigen. Für einen gesamtheitlichen Auftritt wurde das Corporate Design geschärft, gezielte Onlinekampagnen und Kampagnen in den klassischen Medien aufgegleist sowie umgesetzt. Zudem zeichnete die Agentur für die gesamte Signaletik im ZIP verantwortlich, die Sicherheit und Identität schafft. In Zusammenarbeit mit Streamnow realisierte Matchcom den digitalen Empfang, der ZIP-Besuchenden ein einfaches Onboarding ermöglicht. Matchcom war ebenfalls für die Organisation und Umsetzung der Opening Night ZIP verantwortlich. An dieser Eröffnungsfeier wurde das ZIP-Prinzip vorgestellt und die modernen Teambüros sowie Meetingräume präsentiert. Ein Apéro mit Networking-Möglichkeiten rundeten den Abend ab.

Verantwortlich bei Swiss Prime Site Immobilien: Simon Kaiser, Phailin Chotirat; verantwortlich bei Wincasa: Stéphanie Brack, Sarra Blum, Nicole Schweizer; verantwortlich bei Match Communications: Christian Staub, Roland Sennhauser, Sumaia Youssef, Corinne Amsler und Julia Fritz. (pd/cbe)