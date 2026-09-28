Stephan Klapproth: Der ehemalige SRF-Moderator hostet Gesprächsreihe

Publiziert am 28.09.2026

Der Journalist Stephan Klapproth wird Host der neuen Gesprächsreihe «Weiss der Teufel» im Restaurant und Kulturlokal From Heaven in Bad Ragaz (SG). Der Austausch soll rund eine Stunde dauern und wird vor Publikum aufgezeichnet, teilt das From Heaven mit. Danach soll es als Video und Podcast veröffentlicht werden. Die erste Aufzeichnung findet am 6. Oktober statt. Gast ist Altbundesrätin Doris Leuthard.

Konzept, Aufzeichnung und Veröffentlichung liegen laut Mitteilung beim From Heaven an. Träger ist die From Heaven Gastro AG. Im Mittelpunkt stünden die Lebenserfahrungen und Erkenntnisse der Gäste sowie Fragen ohne fertige Antworten.

Klapproth moderierte von 1993 bis 2015 die SRF-Nachrichtensendung «10vor10» und danach «Sternstunde Philosophie». Später führte er an der Universität Zürich die Gesprächsreihe «Reden über die Schweiz». 2026 moderiert er die Denkwerkstatt-Reihe «AIristoteles 4.0» der Hochschule Luzern. (pd/spo)