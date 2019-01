Yepp Logistics: Der Geschäftsführer heisst Tullio Bucher

Wie im Herbst in einem persoenlich.com-Interview angekündigt, stellt Yepp Logistics zum Jahresbeginn ihren Managing Director und Partner vor. Der auf Prozessoptimierungen spezialisierte Event- und Promotionslogistikexperte Tullio Bucher verfügt laut einer Mitteilung über fundierte Erfahrungen in leitenden Positionen und war zuletzt als Geschäftsführer tätig.

Bucher ist seit der ersten Stunde von Yepp – als es noch darum ging, die ersten Ideen zu Papier zu bringen – bis zur Firmengründung «ein tragendes Mitglied des Managementteams». Seine Funktion als Managing Director und Partner trat er per 1. Januar an. «Mit seinem sympathischen und kompetenten Auftreten wird er die Geschicke von Yepp professionell lenken», heisst es in der Mitteilung.

«Der Bedarf für Event- und Promotionslogistik ist gross. Viele klassische Logistikunternehmen bieten diesen Bereich quasi nebenbei an – und genau hier liegt der Unterschied zu Yepp: Unser Kerngeschäft ist die Event- und Promotionslogistik», wird Dejan Nenadovic, Managing Partner und Verwaltungsratspräsident von Yepp, zitiert. Bucher sagt: «Es gehört zu meinen Aufgaben, das Marktpotenzial zu nutzen, um unser junges Unternehmen zur grössten Promotions- und Eventlogistikfirma der Schweiz zu entwickeln.»

Yepp lancierte ausserdem Anfang Jahr das hauseigene webbasierte Auftrags- und Lagerverwaltungstool «YeppSystems». Damit stehe dem Geschäftsführer, der in Vergangenheit unter anderem den gesamten Logistikbereich einer Agentur aufgebaut habe, eine Software zur Verfügung, in der alle Arbeitsabläufe abgebildet und nachverfolgt werden können, heisst es weiter. Damit stehe «der von Yepp angestrebten Null-Fehler-Quote» nichts im Weg. (pd/cbe)