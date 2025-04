Planted: Der Schwingerkönig isst fleischfrei

Publiziert am 22.04.2025

Planted möchte mit mit dem neuen Claim «Approved by Meat Lovers» den Fleischgenuss betonen, statt den Fokus auf Verzicht zu legen. Die weiterhin zu 100% pflanzlichen Produkte sollen sich laut Mitteilung an alle richten, die den Geschmack von Fleisch lieben, jedoch eine nachhaltige und gesündere Alternative suchen.

Für die Umsetzung dieser Strategie konnte Planted den Schwingerkönig von 2019 Christian Stucki als Botschafter gewinnen. Stucki setze sich seit längerem mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander und versuche parallel dazu seine Ernährung zu optimieren, heisst es weiter. Er habe im Zuge dessen pflanzliche Proteine vom Schweizer Vorzeige Scaleup Planted als Ergänzung für sich entdeckt.

«Mit Chrigu Stucki gewinnt Planted einen authentischen, bodenständigen und nahbaren Botschafter, der zeigt, dass bewusste Ernährung und Tradition einander nicht ausschliessen, sondern sich perfekt ergänzen», betont Planted Mitgründer Pascal Bieri.

Eröffnung der BBQ-Saison mit Grillkampagne

Zum Auftakt der neuen Positionierung «Approved by meat lovers» lanciert Planted einen Werbespot, der die Grillsaison einläutet: Schwingerkönig Christian Stucki steht am Grill und sagt: «Ich bin ja kein Veganer...»– was jedoch als klassische Grillparty beginnt, wird schnell zu einem explosiven BBQ. Die Kampagne wurde inhouse entwickelt und zusammen mit der Produktionsagentur Studio Nord umgesetzt.

Die ersten Werbespots sind seit Montag auf den Sendern von ProSiebenSat.1 und der Streaming-Plattform Joyn in Deutschland und Österreich zu sehen. Zusätzlich wird der Videoclip in der Schweiz auf verschiedenen digitalen Medien und Streaming-Plattformen erscheinen. (pd/awe)