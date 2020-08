MCH Group: Der Verwaltungsrat setzt sich durch

Sir Mary

Neue Schweizer Leadagentur für Polestar

Die Agentur hat sich das Mandat für sämtliche Kommunikationsmassnahmen in der Schweiz gesichert.

Polestar bereitet sich auf die Markteinführung in der Schweiz vor. In einem Screening hat sich Sir Mary das Mandat als Leadagentur für sämtliche Kommunikationsmassnahmen in der Schweiz gesichert.