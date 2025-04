Publiziert am 14.04.2025

Die Kaiser Promotion AG hat die Simcla AG in Basel per 1. April übernommen, teilt sie am Montag mit. Beide Unternehmen sind etablierte Werbemittelhändler, die seit Jahren Lösungen im Bereich der individuellen Beratung für Werbeartikel anbieten.

«Die Integration der Simcla AG in unser Unternehmen ist ein bedeutender Schritt für uns», wird Peter Kaiser, Geschäftsführer von Kaiser Promotion zitiert. Die bestehenden Simcla-Kunden erhalten zusätzlich Zugang zum erweiterten Leistungsportfolio der Kaiser Promotion AG. Die Mitarbeitenden der Simcla AG sind übernommen worden. (pd/spo)