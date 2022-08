Denner: Design-Contest für Goodbag-Einkaufstasche

Die «intelligente Einkaufstasche» von Goodbag sei Kult, wie es in einer Mitteilung heisst. Dank ihr lasse sich mit jedem Einkauf ein Baum pflanzen oder Plastik aus dem Meer fischen. Bereits das vierte Jahr in Folge spannen Denner und Goodbag für die gute Sache zusammen und rufen nun die Fans der Goodbag dazu auf, am grossen Design-Contest* in die Rolle der Taschendesignerinnen und -designer zu schlüpfen.



Die Layouts können bis zum 16. Oktober 2022 eingereicht werden, wie es weiter heisst. Im November kürt ein Online-Voting vier Publikumslieblinge, die nächstes Jahr in der ganzen Schweiz an über 850 Denner-Standorten verkauft werden. Dem respektive der Erstplatzierten winkt ein Gutschein für Switzerland Travel Centre im Wert von 5'000 Franken, Platz 2-4 gewinnen einen Denner-Gutschein im Wert von je 1000 Franken. (pd/tim)

*Unter diesem Link können Beiträge eingreicht werden.