Kiiz: Didier Cuche tritt als Markenbotschafter auf

Publiziert am 20.01.2025

Die 2018 gegründete Kiiz SA vermittelt Immobilien zu einer Festgebühr anstelle einer prozentualen Provision. Das Unternehmen ist mit lokalen Maklern in allen Westschweizer Kantonen vertreten und bietet nach eigenen Angaben die gleichen Dienstleistungen wie traditionelle Makler an, wie Kiiz in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Zusammenarbeit mit Cuche soll ab März 2025 in mehreren Projekten sichtbar werden. Mit der Verpflichtung des früheren Spitzensportlers will Kiiz seine Bekanntheit in der Deutschschweiz steigern. Cuche gewann in seiner Karriere eine olympische Medaille, vier WM-Medaillen – davon eine goldene – sowie sechs Weltcup-Kristallkugeln. Zudem hält er mit fünf Siegen den Rekord auf der Kitzbüheler Streif.

Den neuen Botschafter kennt man in Deutsch- und Westschweiz

Marc Comina, Präsident und Mitgründer von kiiz, begründet die Wahl des Markenbotschafters mit dessen Bekanntheit in beiden grossen Sprachregionen der Schweiz. Cuche selbst erklärt seine Zusage mit der Überzeugung vom Geschäftsmodell: «Eine saftige Provision durch eine angemessene Pauschale zu ersetzen, ist eindeutig im Interesse der Hausbesitzer.»

Das Unternehmen will mit seinem Pauschalmodell eine Alternative zur prozentualen Maklerprovision etablieren. Nach Unternehmensangaben können Hausverkäufer damit mehrere zehntausend Franken sparen. Die Expansion in die Deutschschweiz soll mehr Hauseigentümern Zugang zu diesem Modell ermöglichen. (pd/nil)